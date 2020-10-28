TUI Россия летом 2021 года запустит чартеры в три региона России

Влада Некрасова

TUI Россия продолжит расширять ассортимент чартерных программ по России. Туроператор откроет несколько новых направлений в зимнем сезоне 2020/21 и уже готовит новинки на лето 2021 года. Также компания планирует внедрить фирменные концепции в ряде отелей на курортах Краснодарского края.

КАКИЕ НОВЫЕ ЧАРТЕРЫ ГОТОВИТ TUI

В ходе онлайн-конференции глава Ростуризма Зарина Догузова, генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура, руководители Мурманской и Вологодской областей, Республики Бурятия и Республики Татарстан рассказали о туристических программах, которые будут реализованы в ходе зимнего сезона 2020/21 и летом 2021 года.

Как сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, этой зимой впервые будут запущены чартеры на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, в Мурманскую область и Великий Устюг, на родину Деда Мороза.

Кроме того, туроператор TUI Россия продолжит в зимнем сезоне чартерную программу на Байкал. Рейсы стартуют в феврале.

Как подчеркнула г-жа Догузова, важно, что запуск новых чартерных направлений, которые сами по себе повышают доступность отдыха в России, совпадает с проведением второго этапа программы по возврату туристического кэшбека.

По словам г-жи Догузовой, Ростуризм совместно с туроператором TUI прорабатывает на лето-2021 программу чартерных рейсов по нескольким новым направлениям. Это Татарстан, Кавминводы и Алтай.

Как пояснила руководитель Ростуризма, Кавказские Минеральные воды – популярное направление оздоровительного отдыха, спрос на который сейчас наиболее актуален. К тому же в КМВ проблем с туристической инфраструктурой меньше, чем в других регионах, поэтому чартеры сюда наиболее актуальны.

Выбор Алтая как направления для чартеров также связан с большой популярностью этого региона у туристов. Даже в условиях пандемии турпоток по этому направлению вырос относительно прошлого сезона.

ПОМОГАЕТ СИНЕРГИЯ ВЛАСТЕЙ И БИЗНЕСА

Как считает генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура, синергия федеральных, региональных органов власти и бизнеса дала хороший результат.

По его словам, эту модель взаимодействия туроператор отработал на примере чартера в Бурятию.

«Федеральная власть дает субсидии на чартерную перевозку, что позволяет существенно снизить стоимость авиабилетов. Мы сделали пакетные туры по той же стоимости, в которую раньше обходилась только регулярная перевозка. Важна роль региональных властей, которые помогают решать вопросы на месте. Все это позволило достичь нам удовлетворенности по клиентскому продукту по Бурятии в 74%. Такой процент туристов, который побывал в Бурятии, рекомендовали бы отдых в этом регионе своим друзьям и знакомым», – рассказал г-н Демура.

ПОЧЕМУ СТАВЯТСЯ ЧАРТЕРЫ В МУРМАНСК И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

Глава TUI Россия объяснил выбор новых чартерных направлений в этом зимнем сезоне. Так, туроператор ставит чартеры в Мурманск и Киров (горнолыжный курорт Хибины).

«Русская Арктика – эта та же Лапландия, которую наши туристы привыкли видеть в Финляндии, в регионе Рованиеми. Теперь такой же продукт мы сможем предложить в Мурманске. Это те же оленьи фермы, собаки хаски, катание на упряжках, Дед Мороз, северная кухня и Северное сияние», – отметил он.

По мнению главы TUI Россия, качество приема и сервиса в саамских деревнях, на оленьих и собачьих фермах в мурманском регионе не уступает зарубежному. «Поэтому мы надеемся, что и опыт чартеров в Мурманскую область будет тоже позитивным», – заявил он.

Также туроператор рассчитывает загрузить чартеры на курорт Шерегеш. На этом рейсе учтены интересы горнолыжников – норма бесплатного провоза багажа составит 23 кг.

«Некоторые зимние направления, несмотря на сложности с COVID-19 и небольшую глубину продаж, бронируют достаточно хорошо. Поэтому есть надежда, что чартеры на Шерегеш мы заполним», – сказал Тарас Демура.

TUI ПРИСМАТРИВАЕТСЯ К ОТЕЛЯМ В АНАПЕ

Что касается летнего сезона-2021, то наряду с чартерами в Татарстан, КМВ и Алтай, как отметил г-н Демура, значительный упор будет сделан на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в целом на Русскую Балтику и Калининград.

Кроме того, у TUI есть планы взять в управление гостиницы в Краснодарском крае, чтобы реализовать там дифференцированные концепции, которые работают за рубежом. В частности, как сообщил Тарас Демура, речь идет об Анапе.

«Хотим открыть там отели концепций FUN & SUN и SMART. Они были популярны в Турции и на Кипре. Будем пытаться открывать их в России. Если мы сможем договориться с местным бизнесом о стандартах и уровне сервиса, который необходим, то надеюсь, что этот проект получится», – заявил он.