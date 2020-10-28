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Турция назвала удар по Барде военным преступлением со стороны Еревана

Турция назвала удар по Барде военным преступлением со стороны Еревана
МИД Турции выступил с решительным осуждением удара ВС Армении по азербайджанскому городу Барда, назвав это очередным военным преступлением армянской стороны.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила ранее, что в результате удара армянских вооруженных сил по городу Барда с применением запрещенных кассетных боеприпасов "Смерч" погибли не менее 19 человек, ранены 60. Днем ранее в результате удара по селу Гараюсифли Бардинского района скончались четверо, пострадали 14 человек. При этом пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об ударе армянских вооруженных сил, нанесенном по азербайджанскому городу Барда из реактивных систем залпового огня "Смерч".

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль, в результате обстрела вооруженными формированиями Армении в Азербайджанском городе Барда. В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13.00 (12.00 мск) с применением запрещенных кассетных снарядов по оживленным районам города Барды погибли 19 мирных жителей, около 60 получили ранения.
1 из 3Сгоревший автомобиль, в результате обстрела вооруженными формированиями Армении в Азербайджанском городе Барда. В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13.00 (12.00 мск) с применением запрещенных кассетных снарядов по оживленным районам города Барды погибли 19 мирных жителей, около 60 получили ранения.© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
2 из 3Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина во временном лагере вблизи города Барда прячется от обстрелов.
3 из 3Женщина во временном лагере вблизи города Барда прячется от обстрелов.© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк1 из 3Сгоревший автомобиль, в результате обстрела вооруженными формированиями Армении в Азербайджанском городе Барда. В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13.00 (12.00 мск) с применением запрещенных кассетных снарядов по оживленным районам города Барды погибли 19 мирных жителей, около 60 получили ранения.© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк2 из 3Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк3 из 3Женщина во временном лагере вблизи города Барда прячется от обстрелов.© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк

"После вчерашнего жестокого нападения Армения организовала новое подлое нападение на мирных жителей в городе Барда, который находится за пределами зоны конфликта в Азербайджане... Руководство Армении, которое прибегает к любым способам, чтобы не покинуть оккупированную территорию, теряет рассудок и совесть. Это последнее нападение заняло свое место в списке военных преступлений, совершенных Арменией", - говорится в заявлении.

МИД Турции призывает международное сообщество, прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ, "проявить необходимую реакцию" на это нападение.


Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
# В мире
По материалам: ria.ru

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