Туристы теряют деньги на несуществующих рейсах

Влада Некрасова

По оценке туроператоров, сейчас в России уже насчитываются несколько тысяч пострадавших туристов, которые самостоятельно приобрели билеты на несуществующие регулярные рейсы зарубежных авиакомпаний. Особенно остра эта проблема для рейсов в ОАЭ и на Мальдивы, говорят эксперты.

По оценке генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, проблема с «виртуальными» рейсами зарубежных авиакомпаний, предлагающих перелеты из России в Дубай или стыковочные перелеты в ОАЭ через Дубай, Катар и Абу-Даби, вышла на критический уровень.

«Только в нашу компанию ежедневно обращается множество туристов, которые приобрели билеты на рейсы таких авиакомпаний, как flydubay, Etihad, Qatar Airways,из России в ОАЭ или на Мальдивы со стыковкой в Дубае, Катаре и Абу-Даби. Рейсы эти «виртуальные»: они существуют в расписании авиакомпаний, но на самом деле выполняются и непонятно, будут ли выполняться вообще. При этом билеты на эти рейсы присутствуют в популярных билетных поисковиках и свободно продаются в онлайне», – рассказывает генеральный директор туроператора Space Travel, крупного игрока по направлению ОАЭ.

Как убедился корреспондент «Вестника АТОР», сейчас в популярных билетных поисковиках действительно широко представлены рейсы упомянутых авиакомпаний – как на Мальдивы со стыковками в ОАЭ или Катаре, так и в Дубай. При этом цены на них куда ниже, чем на реально существующие рейсы Emirates или «Аэрофлота» (например, вместо реальных рыночных 140 тыс. р. предлагают 40 тыс.). Вероятно это и побуждает туристов к покупке дешевых (но бесполезных) билетов.

Разумеется, туристы с такими билетами никуда не летят, теряют свой отдых, а деньги надолго «замораживаются», подтвердили «Вестнику АТОР» в компании, занимающейся агентской деятельностью по продаже авиабилетов.

«Сейчас все билеты теоретически возвратные. Но после авторизации возврата в системе BSP может пройти как минимум месяц до реального возврата денег на карту. Как правило, сроки и больше месяца. Перебронирование – тоже квест. Зарубежные авиакомпании часто выставляют условием перебронирования «тот же класс билета», который был на отмененном рейсе. Но его может на другие даты уже не быть. Фактически авиаперевозчики просто собирают таким образом деньги с неосведомленных «самотуристов», - рассказали в компании

Однако часть денег теряется совсем, говорит Артур Мурадян. Дело в том, что забронированный такими туристами отель (на даты под купленные билеты) не будет аннулировать ничего без штрафов.

«Отели, в любом случае не будут считать невыполнение такого рейса авиакомпанией как уважительную причину для возврата полной суммы, уплаченной за бронирование. Неважно, бронировал ли турист у туроператора или на онлайн-платформе типа Booking.com – штраф все равно будет. И судиться такому туристу просто не с кем – ну не подавать же в суд США или Нидерландов?», – говорит глава Space Travel.

По всей России, по оценкам г-на Мурадяна, сейчас должно насчитываться минимум несколько тысяч пострадавших от действий авиакомпаний, продающих билеты на несуществующие рейсы

По всей России, по оценкам г-на Мурадяна, сейчас должно насчитываться минимум несколько тысяч пострадавших от действий авиакомпаний, продающих билеты на несуществующие рейсы. Их потери часто исчисляются суммами свыше 100 тыс. рублей у каждого.

Впрочем, если турист купил билеты на виртуальные рейсы сам, а бронирование отеля сделал через туроператора, то все же у него есть большие шансы перенести бронь на новые даты без штрафных санкций.

«В текущей ситуации неопределенности с COVID-19 туристы должны понимать: сейчас для планирования путешествий «обычных» знаний о «простоте» самостоятельного бронирования уже недостаточно. Механизм «а чего тут такого, все же просто, зашел на сайт, нажал кнопку, купил отель и билеты» больше так не работает. Сегодня, чтобы не потерять и отдых, и деньги, проще и надежнее обратиться к турагенту, который подберет турпакете от туроператора с реальными авиарейсами», – резюмирует Артур Мурадян.

Некоторые участники рынка обращают внимание и на тот факт, что и отдельные российские авиакомпании сейчас продают билеты по зарубежным направлениям, по которым им технически невозможны полеты, причем с большой глубиной.

«Де-факто, сейчас только «Аэрофлот» убрал все «виртуальные» рейсы из зимнего полетного расписания, некоторые другие российские компании так или иначе грешат виртуальными продажами», – говорит один из представителей билетных агрегаторов.

По мнению ряда опрошенных «Вестником АТОР» топ-менеджеров туроператорских компаний, работающих на направлениях ОАЭ и Мальдивы, ситуация требует разъяснений со стороны Росавиации – по статусу авиабилетов на рейсы авиакомпаний, не имеющих разрешения на рейсы из России, а также о правах авиапассажиров, которые приобрели такие билеты.