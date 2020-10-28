Туроператоры ставят чартеры за рубеж из Уфы

Алексей Вольцев

Росавиация вернула аэропорту Уфы возможность обслуживать международные рейсы. Как и из других городов, маршрутная сеть в зарубежные страны из Уфы пока ограничивается Турцией. Участники рынка не исключают и возможность прямых рейсов на Занзибар.

С 27 октября 2020 года из аэропорта «Уфа» возобновились международные рейсы. Первым в терминал международных авиалиний прибудет рейс ZF 1292 авиакомпании AZUR air из Антальи. Прибытие Boeing 737-800 запланировано сегодня, 28 октября, в 23:20 по местному времени. С турецкого курорта домой вернутся 189 пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, дальнейшее расписание международных рейсов будет корректироваться в оперативном режиме.

В КАКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ МОЖНО БУДЕТ УЛЕТЕТЬ ИЗ УФЫ

Туроператор PEGAS Touristik будет летать из Уфы в Анталью 2 раза в неделю Рейсы будут совершатся авиакомпанией Nordwind на лайнерах А321 по вторникам и пятницам. Полетная программа стартует 2 ноября.

Рейс туроператора ANEX Tour из Уфы, как указывалось выше, будет выполнен сегодня, 28 октября (без посадки в Ростове-на-Дону). Дальнейшая полетная программа из Уфы пока обсуждается.

В компании «Интурист» сообщили, что туроператор будет формировать продукт на основе регулярных международных рейсов из аэропорта Уфы, а также чартерных программах своих стратегических партнеров.

Участники рынка ожидают, что со временем из Уфы будут выполняться рейсы в Стамбул. Программы по Анталье, скорее всего, расширяться не будут – на курортах Турции заканчивается туристический сезон.

Также может появиться полетная программа на Занзибар. Это направление с вылетом из разных городов РФ уже есть у многих крупных туроператоров. На данный момент другие международные маршруты регионам России фактически недоступны. Туроператоры рассчитывают и на возможное расширение в зимнем сезоне географии полетов из России в ОАЭ.

В TEZ TOUR сообщили, что клиентам этого туроператора из Уфы будут доступны туры с авиаперелетом на базе регулярных рейсов по всем открытым направлениям. В связи с окончанием летнего сезона ставить из данного города чартерные рейсы в 2020 году туроператор не планирует.

Информация дополняется по мере формирования туроператорами и авиакомпаниями полетных программ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЛЕТАЮЩИХ В УФУ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

В пресс-службе аэропорта напомнили действующие правила для пассажиров международных рейсов.

До вылета в Россию – при покупке билета, но не позднее регистрации на рейс – необходимо заполнить форму на портале Госуслуг, а также заполнить анкету на борту воздушного судна.

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию России нужно пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате в специальной форме на Едином портале государственных услуг.

Сдать тест на наличие коронавирусной инфекции пассажиры могут в аэропорту «Уфа».

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.