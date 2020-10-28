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В Литве создают Центр предупреждения отмывания денег

В Литве создают Центр предупреждения отмывания денег

Правительство Литвы 28 октября утвердило решение о создании Центра предупреждения отмывания денег, сообщило агентство BNS.

Его учредителями стали министерство финансов, а также ряд банков, включая центральный. Участвовать в работе центра поручено Службе расследования финансовых преступлений.

«Я очень надеюсь, что это позволит решать задачу предупреждения отмывания денег эффективнее и предотвратить появление такого рода угроз в будущем», — заявил министр финансов Литвы Вилюс Шапока.

По его словам, «риски отмывания денег и финансирования терроризма очень сильно влияют и на репутацию страны, и на саму финансовую систему».

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По материалам: pnp.ru

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