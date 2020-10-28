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В Москве продолжается суточный рост количества погибших от Covid-19

В Москве продолжается суточный рост количества погибших от Covid-19

В столице России количество погибших от коронавируса за сутки превысило показатели июня, общее количество жертв вируса приближается к 6,6 тысячи человек.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с пандемией.

За предыдущие сутки от вируса скончался 61 заболевший. Также 26 октября в России зарегистрирован максимальный суточный показатель смертности от коронавируса — 320 человек.

Последний раз более 70 пациентов скончались в столице 1 июня, тогда умер 71 человек. Общее число умерших в Москве с начала пандемии достигло 6578, следует из данных оперативного штаба.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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