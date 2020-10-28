В Москве пройдёт Всероссийский форум «Растим гражданина»

Влада Некрасова

8–10 ноября в Москве состоится Всероссийский социальный патриотический форум «Растим гражданина», организованный Минпросвещения России совместно с автономной некоммерческой организацией по развитию социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций».

На форум приглашаются представители федеральных органов исполнительной власти, педагоги школ, вузов, колледжей и организаций дополнительного образования.

Они обсудят развитие и распространение социально активных технологий патриотического воспитания, примут участие в пленарном заседании, круглых столах, тематической образовательной программе.

В программе форума запланировано проведение финального этапа Всероссийского конкурса социально активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина».