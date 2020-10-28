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В Москве за сутки 3670 случаев Covid-19, ситуация стабилизируется?

В Москве за сутки 3670 случаев Covid-19, ситуация стабилизируется?

За прошедшие сутки в Москве выявили за сутки 3 670 случаев заражения коронавирусом, это минимум с 8 октября. Об этом сегодня, 28 октября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По словам главного санврача Москвы Елены Андреевой, поэтапно введенные ограничительные меры себя оправдали.

«На сегодняшний момент все меры себя оправдали. Как и ограничительные мероприятия, которые были поэтапно введены, начиная с разобщения школьников», — сказала Андреева.

Сейчас в Москве проводится от 85 тыс. до 92 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию ежедневно.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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