В Москве за сутки 3670 случаев Covid-19, ситуация стабилизируется?

Алексей Вольцев

За прошедшие сутки в Москве выявили за сутки 3 670 случаев заражения коронавирусом, это минимум с 8 октября. Об этом сегодня, 28 октября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По словам главного санврача Москвы Елены Андреевой, поэтапно введенные ограничительные меры себя оправдали.

«На сегодняшний момент все меры себя оправдали. Как и ограничительные мероприятия, которые были поэтапно введены, начиная с разобщения школьников», — сказала Андреева.

Сейчас в Москве проводится от 85 тыс. до 92 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию ежедневно.