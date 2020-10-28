В Пермском крае пройдет краеведческая олимпиада «Хранители Родины»

Лидия Мартынова

Старшеклассники Пермского края могут принять участие в олимпиаде «Хранители Родины», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Олимпиада направлена на популяризацию региональной истории и формирование активной гражданской позиции молодежи на основе уважения к землякам, родным местам и традициям, отмечают организаторы.

Чтобы принять участие в олимпиаде, школьники должны зарегистрироваться на сайте ХранителиРодины.рф и загрузить на него свою работу – оригинальный текст, ранее не представленный к публикации, а также не менее пяти авторских фотографий. Ребята могут выбрать любую из трех тем: история населенного пункта, традиции и обычаи проживающего в регионе народа или выдающаяся личность, связанная с местом, которое участники считают своей родной землей.

15 ноября 2020 года на сайте появится список финалистов. Среди критериев оценки — актуальность, литературная грамотность, качество подачи материала.

Финалисты получат именные сертификаты участников олимпиады. На втором этапе, в срок до 30 ноября 2020 года, из числа финалистов конкурса экспертное жюри выберет лауреатов и победителей.