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В Прикамье для школьников и студентов открылся Дом научной коллаборации

В Прикамье для школьников и студентов открылся Дом научной коллаборации

В Перми открылся центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации» (ДНК) им. А.А. Фридмана». Центр создан в рамках нацпроекта «Образование». В нем ежегодно будут бесплатно обучаться более 400 школьников и студентов СПО. В процесс будут вовлечены ребята со всего Пермского края, сообщает Пресс-служба Министерства образования и науки региона.

ДНК создан на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

«Благодаря таким центрам дополнительное образование выходит на новый уровень. Мы все привыкли к формату кружков, развитию творческих и технический способностей у детей во внеурочное время. Но никто и не думал раньше, что возможно объединить дополнительное образование и университетскую науку, что мы сейчас и сделали в ДНК», – сказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Центр – это своего рода лаборатория, где дети смогут впервые попробовать себя в исследовательских проектах. Для ребят предусмотрены занятия по экспериментальной физике и программированию. Направления «Урок технологии» и «Урок биологии» позволят школьникам овладеть основами робототехники, 3D-моделирования, микроэлектроники, программирования станков с числовым программным управлением, а также прикладной биологии.

Для старшеклассников и студентов СПО двери откроет «Малая академия» с курсами по конструированию физических моделей, молекулярной биологии и искусственному интеллекту. Также в рамках деятельности ДНК оборудовано коворкинг-пространство для коллективной работы и шахматный клуб.

К проведению учебных занятий будут привлечены преподаватели, аспиранты, магистранты ПГГПУ. Обучение в центре подразумевает работу на специализированном оборудовании, которое приобретено и установлено за счет средств национального проекта «Образование» и краевой поддержки.

Еще одно направление работы ДНК им. А.А. Фридмана связано с повышением квалификации учителей. Более 100 педагогов Пермского края ежегодно будут проходить повышение квалификации на базе созданного центра в рамках направления «Педагог-К21» и в дальнейшем смогут использовать методические и организационные разработки ДНК в своей деятельности.

# Общество
По материалам: edu.ru

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