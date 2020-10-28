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В Сахалинской области высокоскоростным интернетом обеспечили все общеобразовательные учреждения

В Сахалинской области высокоскоростным интернетом обеспечили все общеобразовательные учреждения

В Сахалинской области высокоскоростным интернетом обеспечили все общеобразовательные учреждения региона, а также пожарные части и посты, в том числе на Курильских островах, сообщает пресс-служба Правительства Сахалинской области.

Прокладка волоконно-оптических линий связи прошла в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Скорость интернета составляет в городах не менее 100 Мб/с, в сельской местности не менее 50 Мб/с.

«Мы знаем, что школьные электронные дневники и журналы прочно вошли в нашу жизнь. Для этого необходимо бесперебойное соединение высокой скорости. Кроме того, наша область находится в удалении от центра России, а ведущие педагогические кадры сосредоточены именно там. Не каждый островной учитель может часто и подолгу выезжать на курсы повышения квалификации за пределы области, а непрерывное образование сегодня крайне необходимо», – сообщила министр образования региона Анастасия Киктева.

# Общество
По материалам: edu.ru

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