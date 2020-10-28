В Совфеде оценили законопроект об организации работы ФСБ и СВР

Алексей Вольцев

Принятый в среду Госдумой законопроект, запрещающий сотрудникам СВР и ФСБ иметь вид на жительство за рубежом, минимизирует возможность появления в этих структурах "двойных агентов", заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в развитие поправок в конституцию законопроект, вносящий ряд новшеств в организацию работы СВР и ФСБ.