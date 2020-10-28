В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения

Лидия Мартынова

Лидер секс-культа NXIVM ("Нексиум") Кит Ранье приговорен судом в нью-йоркском Бруклине к 120 годам тюремного заключения, сообщила из зала суда газета New York Times.

Ранье рекламировал свою компанию как разработчика средств личностного совершенствования. Он был популярен в Голливуде и в бизнес-кругах.

Согласно обвинению, Ранье был мошенником и создал себе гарем из женщин. Обвинение пришло к выводу, что женщин обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами Ранье, содержали на голодной диете и вымогали деньги. От женщин также требовали предоставить фото в обнаженном виде и компрометирующую их информацию на случай, если они порвут с организацией в будущем.

В ходе процесса были заслушаны показания 15 жертв Ранье. При этом более 50 человек просили суд в письмах о снисхождении к подсудимому, заявляя, что тренинги NXIVM улучшили их жизнь.

Помимо фактически пожизненного срока, обвинение добилось штрафа в 1,75 миллиона долларов.

Сам Ранье в ходе процесса доказывал свою невиновность.

По делу секс-культа была осуждена дочь миллиардера Клэр Бронфман, также признали себя виновными несколько человек.