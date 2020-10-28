В США заявили о снижении угрозы президентским выборам со стороны России

Алексей Вольцев

Угроза процессу голосования на выборах президента США со стороны России и Ирана снизилась, однако она может вновь возрасти, заявил и.о. министра внутренней безопасности Чад Вульф.





"Угроза действительно снизилась", - подчеркнул он в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, в Вашингтоне хорошо понимают, "что они (Россия и Иран – ред.) делают". "Мы остаемся в состоянии повышенной готовности. Означает ли это, что они больше ничего не попробуют? Точно нет. Они вполне могут", - сказал Вульф.

Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.