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В США заявили о снижении угрозы президентским выборам со стороны России

В США заявили о снижении угрозы президентским выборам со стороны России
Угроза процессу голосования на выборах президента США со стороны России и Ирана снизилась, однако она может вновь возрасти, заявил и.о. министра внутренней безопасности Чад Вульф.


"Угроза действительно снизилась", - подчеркнул он в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, в Вашингтоне хорошо понимают, "что они (Россия и Иран – ред.) делают". "Мы остаемся в состоянии повышенной готовности. Означает ли это, что они больше ничего не попробуют? Точно нет. Они вполне могут", - сказал Вульф.


Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
# В мире
По материалам: ria.ru

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