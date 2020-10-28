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В Стамбул прилетел первый чартер Coral Travel

В Стамбул прилетел первый чартер Coral Travel

Сегодня, 28 октября, состоялся первый в истории российского Coral Travel чартерный рейс в Стамбул. Борт Royal Flight доставил в турецкий мегаполис порядка 180 клиентов туроператора, турагентов и журналистов. Среди них был и корреспондент «Вестника АТОР». Готовы поделиться с вами подробностями.

Загруженный на 90% борт Royal Flight (Boeing 737-800 на 189 кресел) вылетел из Москвы (аэропорт Домодедово) в Стамбул сегодня, 28 октября, согласно расписанию в 9:00. В 12:20 самолет приземлился в главном аэропорту Стамбула.

Пассажиры первого в истории Coral Travel чартерного рейса не скрывали радости.

«Исколесили все пляжные курорты, а вот до Стамбула никак дело не доходило. Мы постоянные клиенты Coral Travel. Узнав, что в ассортименте компании появился Стамбул на чартерах, поняли: надо лететь. Тем более цены были очень приятные», – улыбаясь, рассказывает туристка Елена из Москвы.


КУПИТЬ НЕДЕЛЬНЫЙ ТУР В СТАМБУЛ У CORAL TRAVEL МОЖНО ЗА 17 тыс. руб.

Верно, туры на первые рейсы предлагаются по очень выгодным ценам, отметили в Coral Travel. Это туры без экскурсионной составляющей. Отдых на двоих на неделю в среднем стоит 35 тыс. руб.

Стоимость полноценных экскурсионных туров стартует от 63 тыс. руб. на двоих.

Как рассказали в Coral Travel, туристы первых рейсов выбирают в основном туры продолжительностью 4 или 7 ночей согласно частоте рейсов – 2 раза в неделю по средам и воскресеньям.

Напомним, всего запланировано 5 рейсов в неделю в главный аэропорт Стамбула, а с декабря еще три рейса – в аэропорт имени Сабихи Гекчен. Подобнее о чартерной полетной программе Royal Flight в Стамбул – тут.


ЧАРТЕРЫ CORAL TRAVEL В СТАМБУЛ ВОСТРЕБОВАНЫ 

Представители туристической розницы, которые прибыли на первом чартерном рейсе Coral Travel в Стамбул, в успехе чартерной программы не сомневаются.

Скудный список доступных зарубежных направлений и при этом широкие возможности отдыха в Стамбуле, по словам экспертов, безусловно, сыграют на руку популярному турецкому мегаполису.

В Coral Travel тоже рассчитывают на хорошие продажи. И, судя по тому, что кресел на второй чартерный рейс, который запланирован на 31 октября, становится все меньше, активно бронируются и последующие вылеты, сомневаться в успехе полетной программы не приходится.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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