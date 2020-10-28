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В столице начинается цикл практикумов «Бизнес-старт» для молодежи

В столице начинается цикл практикумов «Бизнес-старт» для молодежи

В столице начинается цикл практикумов «Бизнес-старт» для молодых москвичей, интересующихся предпринимательством, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Курс включает три интенсивных онлайн-занятия. Первое пройдет 29 октября и будет посвящено поиску бизнес-идей и оценке их перспективности.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в городе уделяется большое внимание развитию предпринимательских навыков у старшеклассников и студентов.

«Эта образовательная программа рассчитана на начальный уровень, она поможет разобраться с базовыми вопросами. Например, что важно учитывать при выборе ниши и определении своих конкурентных преимуществ», – сказала Сергунина.

Следующие два занятия запланированы на 5 и 12 ноября и будут посвящены таким темам, как регистрация бизнеса, особенности различных налоговых режимов и возможности получения финансовой поддержки в Москве.

«Участники практикумов узнают, как сделать первые шаги на пути к успешному бизнесу и какие тонкости следует учесть при открытии своего дела», – сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

# Общество
По материалам: edu.ru

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