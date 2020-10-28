Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Табасаранском районе Дагестана открыт центр «Точка роста»

В Табасаранском районе Дагестана открыт центр «Точка роста»

В Табасаранском районе Дагестана открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает РИА «Дагестан».

Центр открыт в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Он создан на базе Ягдыгской СОШ № 1.

«Создание центров позволит обеспечить возможность для всех обучающихся изучать цифровые, естественно-научные и гуманитарные образовательные программы, повысить качество образования и интерес школьников к обучению. Кроме того, Ягдыгская СОШ № 1 в этом году приняла участие в реализации проекта «100 школ», благодаря которому произведен капитальный ремонт пищеблока и спортивного зала. Реализация проектов в районе будет продолжена и в следующем году», – отметил глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Минздрав объяснил указ согласовывать заявления сотрудников о COVID-19
Минздрав объяснил указ согласовывать заявления сотрудников о COVID-19
Новации в Татарстане: 15% за знание татарского и угроза «Казанской области»
Новации в Татарстане: 15% за знание татарского и угроза «Казанской
В Табасаранском районе Дагестана открыт центр «Точка роста»
В Табасаранском районе Дагестана открыт центр «Точка роста»
Победителями конкурса «Моя страна – моя Россия» в возрасте 14–17 лет стали 22 человека
Победителями конкурса «Моя страна – моя Россия» в возрасте 14–17 лет
ОмГПУ с 30 октября по 6 ноября вновь станет одной из площадок проведения фестиваля NAUKA 0+
ОмГПУ с 30 октября по 6 ноября вновь станет одной из площадок
Глава Адыгеи поздравил аграриев с успешным завершением уборочной кампании
Глава Адыгеи поздравил аграриев с успешным завершением уборочной
Финансовый гороскоп на ноябрь 2020 года
Финансовый гороскоп на ноябрь 2020 года
Юрист Илья Ремесло выпустил видео с разбором вранья Навального
Юрист Илья Ремесло выпустил видео с разбором вранья Навального
Создатели "Южного парка" превратили Дональда Трампа в репортера
Создатели "Южного парка" превратили Дональда Трампа в репортера
Виды вакуумных насосов
Виды вакуумных насосов
В Совфеде оценили законопроект об организации работы ФСБ и СВР
В Совфеде оценили законопроект об организации работы ФСБ и СВР
США нервничают: Халилзад едет в Доху ускорить межафганские переговоры
США нервничают: Халилзад едет в Доху ускорить межафганские переговоры

Топ на сегодня

Стало известно, когда FIFA 21 будет доступна на консолях нового поколения
Стало известно, когда FIFA 21 будет доступна на консолях нового
10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» пройдет в онлайн-формате
10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего
В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
Координация продолжится. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе
Координация продолжится. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе
3 эффективных обряда на ноябрь 2020 года: избавляемся от бедности, неудач и потерь
3 эффективных обряда на ноябрь 2020 года: избавляемся от бедности,

Еще по теме

В сахалинском Горнозаводске открыт центр «Точка роста»
В Мурманской области открылись 29 новых центров «Точка роста»
Центры «Точка роста» за два года открыли в 112 школах на Ставрополье
В Пермском крае в сентябре откроют 21 центр «Точка роста»