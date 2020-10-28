В Табасаранском районе Дагестана открыт центр «Точка роста»

Анастасия Иванова

В Табасаранском районе Дагестана открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает РИА «Дагестан».

Центр открыт в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Он создан на базе Ягдыгской СОШ № 1.

«Создание центров позволит обеспечить возможность для всех обучающихся изучать цифровые, естественно-научные и гуманитарные образовательные программы, повысить качество образования и интерес школьников к обучению. Кроме того, Ягдыгская СОШ № 1 в этом году приняла участие в реализации проекта «100 школ», благодаря которому произведен капитальный ремонт пищеблока и спортивного зала. Реализация проектов в районе будет продолжена и в следующем году», – отметил глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.