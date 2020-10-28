Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Украине началась вакцинация от гриппа

В Украине началась вакцинация от гриппа
В Украине началась вакцинация от гриппа. К эпидемическому сезону 2020-2021 годов в страну поставили 665 тысяч доз вакцины против гриппа.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает правительственный портал.

Указано, что в ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медработников, работающих с больными коронавирусной инфекцией.
"Несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелому течению... Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения", - отметил главный санврач.

По его словам, важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам и реализуют меры борьбы с COVID-19.

"К эпидсезону 2020-2021 годов в Украину поставлено 500 тысяч доз вакцины "Ваксигрип Тетра"; 45 тысяч доз вакцины "Инфлювак"; 120 тысяч доз вакцины "Джиси Флю", - указано в сообщении.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека стали родителями
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека
Франция попросила Россию разъяснить отказ от ракет 9М729 в Калининграде
Франция попросила Россию разъяснить отказ от ракет 9М729 в
В Прикамье для школьников и студентов открылся Дом научной коллаборации
В Прикамье для школьников и студентов открылся Дом научной
На конкурс «ПРО Образование 2020» поступили заявки из 73 регионов России
На конкурс «ПРО Образование 2020» поступили заявки из 73 регионов
1500 жителей Волгоградской области пройдут переобучение по стандартам Ворлдскиллс
1500 жителей Волгоградской области пройдут переобучение по стандартам
Трамп: Россия завидует мощи американского ядерного оружия
Трамп: Россия завидует мощи американского ядерного оружия
Россия заняла третье место в Европе по приросту случаев Covid-19
Россия заняла третье место в Европе по приросту случаев Covid-19
Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса
Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса
Спикера пермской гордумы отправили в отставку
Спикера пермской гордумы отправили в отставку
В США заявили о снижении угрозы президентским выборам со стороны России
В США заявили о снижении угрозы президентским выборам со стороны
СМИ: Адам Сэндлер сыграет астронавта в новом фильме режиссера "Чернобыля"
СМИ: Адам Сэндлер сыграет астронавта в новом фильме режиссера
Николь Кидман заявила, что не позволит своим детям пользоваться инстаграмом
Николь Кидман заявила, что не позволит своим детям пользоваться

Топ на сегодня

Зюганов раскритиковал российское телевидение
Зюганов раскритиковал российское телевидение
Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера
Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума
Силовики США готовятся к уличным беспорядкам в связи с выборами президента
Силовики США готовятся к уличным беспорядкам в связи с выборами
Искусственный интеллект классифицировал новые кратеры на Марсе
Искусственный интеллект классифицировал новые кратеры на Марсе
Почти в половине регионов России превышен порог заболеваемости ОРВИ
Почти в половине регионов России превышен порог заболеваемости ОРВИ

Еще по теме

Супрун объяснила, почему нет вакцин против гриппа
В России 23% населения получили прививки от гриппа
Млн. граждан Алтайского края поставили прививки от гриппа
В Уфе проводится вакцинация против гриппа