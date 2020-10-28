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Виды вакуумных насосов

Вакуумные насосы бывают различных видов в зависимости от технологии изготовления и сферы использования. Самыми распространенными видами являются роторные, диффузионные, ионные и молекулярные вакуумные насосы.

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Роторные вакуумные насосы

Как уже понятно из названия, основным элементов таких насосов является ротор, на котором расположены две лопасти. Именно эти лопасти и создают разреженное давление во время возвратно-поступательного движения в пазах ротора и вращающиеся с конкретным эксцентриситетом относительно фюзеляжа. Входное отверстие роторного насоса соединено непосредственно с зоной всасывания, а выход – с окружающей средой или входом второй ступени.

Диффузионные вакуумные насосы

Принцип работы диффузионных вакуумных насосов основана на диффузии частиц откачиваемого газа и формирования его в поток пара, обтекающего рабочего тела с низким давлением. Чаще всего в качестве рабочего тела используется масло или ртуть. Затем этот пар конденсируется, а высвободившиеся частицы газа выпускаются в зону предварительного вакуума.

Ионный вакуумный насос

В ионном вакуумном насосе движение частиц ионизированного газа вызывается посредством электронного луча, испускаемого раскаленным катодом. Достоинством аппаратов подобного типа является возможность получения среднего и высокого вакуума (с давлением от 10^(−4) Па) без ввода паров рабочего тела в основную зону разряжения.

Молекулярные вакуумные насосы

В молекулярных насосах мельчайшие частицы газа увлекаются внешней поверхностью крыльчатки и переносятся из области предельного вакуума в область предвакуума. Рабочими элементами в данном случае выступают лопатки вращающихся дисков или сами диски (так называемые дисковые насосы). Только насосы подобного типа способны создать самый высокий (максимальный) вакуум со значениями более чем 10^(−7) Па.

# Бизнес

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