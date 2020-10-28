«Википедия» запретила редакторам-новичкам править статью о выборах президента США 2020 года

Алексей Вольцев

Интернет-энциклопедия «Википедия» ужесточила правила редактирования статьи о выборах президента США 2020 года. Об этом сообщает Wired.Согласно новым правилам, главную статью о выборах могут редактировать только пользователи, которые были зарегистрированы более 30 дней назад и ранее внесли не менее 500 правок в разные статьи.Вероятно, подобная мера коснется и других статей на сайте, которые связаны с главной статьей о выборах. Кроме того, о редактировании подобных статей оповещения будет получать широкий круг надежных редакторов.В день выборов 3 ноября «Википедия» планирует еще больше ужесточить правила редактирования — предварительны данные о результатах выборов скорее всего внесут только самые опытные редакторы.Редактор «Википедии» Молли Уайт пояснила, что главную статью решили защитить от недобросовестных или слишком активных интернет-пользователей, которые хотят первыми сообщить о победителе президентских выборов.«Надеюсь, что это исправит проблему с редакторами-новичками, которые пытаются отредактировать информацию и внести правки, которые, по их мнению, являются точными, но на самом деле не соответствуют установленному порогу», — написала Уайт.Ранее подобные шаги использовали, чтобы бороться с недостоверными правками о пандемии коронавируса.В выборах президента США примут участие действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден.