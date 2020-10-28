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«Википедия» запретила редакторам-новичкам править статью о выборах президента США 2020 года

«Википедия» запретила редакторам-новичкам править статью о выборах президента США 2020 года
Интернет-энциклопедия «Википедия» ужесточила правила редактирования статьи о выборах президента США 2020 года. Об этом сообщает Wired.

Согласно новым правилам, главную статью о выборах могут редактировать только пользователи, которые были зарегистрированы более 30 дней назад и ранее внесли не менее 500 правок в разные статьи.

Вероятно, подобная мера коснется и других статей на сайте, которые связаны с главной статьей о выборах. Кроме того, о редактировании подобных статей оповещения будет получать широкий круг надежных редакторов.

В день выборов 3 ноября «Википедия» планирует еще больше ужесточить правила редактирования — предварительны данные о результатах выборов скорее всего внесут только самые опытные редакторы.
Редактор «Википедии» Молли Уайт пояснила, что главную статью решили защитить от недобросовестных или слишком активных интернет-пользователей, которые хотят первыми сообщить о победителе президентских выборов.

«Надеюсь, что это исправит проблему с редакторами-новичками, которые пытаются отредактировать информацию и внести правки, которые, по их мнению, являются точными, но на самом деле не соответствуют установленному порогу», — написала Уайт.

Ранее подобные шаги использовали, чтобы бороться с недостоверными правками о пандемии коронавируса.

В выборах президента США примут участие действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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