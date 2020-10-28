Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » «Все самолеты должны приземляться», – школьник из Санкт-Петербурга представил систему спасения экипажа во время полёта

«Все самолеты должны приземляться», – школьник из Санкт-Петербурга представил систему спасения экипажа во время полёта

«Все самолеты должны приземляться», – школьник из Санкт-Петербурга представил систему спасения экипажа во время полёта

Ученик из инженерно-технологической школы Санкт-Петербурга Андрей Брюханов изобрёл систему спасения экипажа и пассажиров во время полёта. Свой проект школьник отправил в Минпросвещения России для участия в акции «Мастер в классе» и занял первое место. В разработке идеи мальчику помогал его учитель-наставник Ольга Борисова.

«Я хочу, чтобы пассажиры и экипаж самолёта всегда прилетали в пункт назначения. Изобретённая мной система спасения экипажа и пассажиров во время полёта в случае неисправности мотора, даёт возможность пилоту не только совершить экстренную посадку самолёта в случае отказа мотора, но и возможность ремонта двигателя в полёте», – рассказал он.

Актуальность проекта школьник обосновал участившимися авиакатастрофами, по числу которых Россия занимает второе место.

Андрей Брюханов привёл статистические данные, согласно которым за последние шесть лет в мире произошло 107 авиакатастроф. Он также отметил, что падение самолёта влечёт за собой не только смерть пассажиров, но и разрушения, пожары, взрывы гражданских или военных объектов в зоне крушения. Существенный вред наносится и окружающей среде.

«В гондолу моторов я установил небольшие запасные реактивные пороховые двигатели, которые, в случае поломки мотора, поднимут самолёт вверх, добавив ему запас высоты, необходимой для планирования и ремонта моторов», – написал Андрей в описании проекта.

На втором месте оказался проект двух школьниц из Новосибирска. Анастасия Колмыкова и Виктория Рожкова спроектировали благоустроенный пришкольный двор, который отвечает требованиям безопасности и комфорта для учащихся, их родителей и педагогов в период их пребывания на территории школы.

«Прежде чем делать макет, мы изучили все установленные нормы и правила для школ. Следующим этапом была разработка чертежей: генплан, дендроплан, разбивочный план, план освещения, а также проектирование 3D-модели», – рассказали участницы.

Третье призовое место получил проект школьников из деревни Берёзовка Нижегородской области. Данила Тютенко и Евгений Самарцев попытались модернизировать системы безопасности эскалаторов и траволаторов. Актуальность проекта, по их мнению, заключается в участившихся фактах травматизма и несчастных случаях.

«Создана действующая модель модернизированного эскалатора, детали которого спроектировали в программе КОМПАС-3D и напечатали на 3D-принтере. Проведённые испытания показали высокую эффективность модернизации», – объяснили ребята.

Напомним, в рамках акции Минпросвещения России «Мастер в классе» с 28 сентября по 25 октября ребята присылали фотографии проектов, изготовленных своими руками на уроке по предмету «Технология». Проектная деятельность учеников охватывала совершенно разные направления: от конструирования и моделирования швейных изделий, художественной обработки материалов до нанотехнологий.

Авторы самых креативных и необычных проектов, которые вошли в десятку лучших работ, будут награждены дипломами, а ребята из тройки лидеров – памятными призами. Работы победителей войдут в итоговый ролик конкурса и будут опубликованы в официальных аккаунтах Минпросвещения России в социальных сетях.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Назван самый любимый у россиян мультфильм, выпущенный за последние 20 лет
Назван самый любимый у россиян мультфильм, выпущенный за последние 20
Забота о детях является безусловным приоритетом государства – Корнеев
Забота о детях является безусловным приоритетом государства – Корнеев
«Все самолеты должны приземляться», – школьник из Санкт-Петербурга представил систему спасения экипажа во время полёта
«Все самолеты должны приземляться», – школьник из Санкт-Петербурга
В Москве за сутки 3670 случаев Covid-19, ситуация стабилизируется?
В Москве за сутки 3670 случаев Covid-19, ситуация стабилизируется?
Звезда сериала "Остаться в живых" Мэгги Грейс впервые стала мамой
Звезда сериала "Остаться в живых" Мэгги Грейс впервые стала мамой
Россиянам захотели выдавать кредиты по водительским правам
Россиянам захотели выдавать кредиты по водительским правам
Эсеры намерены голосовать против проекта бюджета
Эсеры намерены голосовать против проекта бюджета
Как влюбить в себя Скорпиона и удержать его рядом: инструкция от астрологов
Как влюбить в себя Скорпиона и удержать его рядом: инструкция
Эксперт оценил вероятность столкновений после выборов в США
Эксперт оценил вероятность столкновений после выборов в США
Дегтярев сформировал команду для управления Хабаровским краем
Дегтярев сформировал команду для управления Хабаровским краем
Армяне объявили бойкот «Макдональдс» из-за его «поддержки» Азербайджана
Армяне объявили бойкот «Макдональдс» из-за его «поддержки»
Создатель "Рика и Морти" рассказал, как пандемия помогла мультфильму
Создатель "Рика и Морти" рассказал, как пандемия помогла мультфильму

Топ на сегодня

В Кишиневе оппозиция призывает президента Додона явиться на дебаты
В Кишиневе оппозиция призывает президента Додона явиться на дебаты
Солистка Little Big Соня Таюрская рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения
Солистка Little Big Соня Таюрская рассказала о борьбе с расстройством
Аренда гидравлического портала или контакт с надежным поставщиком?
Аренда гидравлического портала или контакт с надежным поставщиком?
10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» пройдет в онлайн-формате
10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего
Трамп призвал проголосовавших за Байдена поменять свой голос
Трамп призвал проголосовавших за Байдена поменять свой голос

Еще по теме

Самолет с неисправным двигателем приземлился в Шереметьево
Двигатель «Боинга» авиакомпании United Airlines взорвался в небе над США
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за отказавшего двигателя
Пассажиры во время полета реанимировали ребенка