«Все самолеты должны приземляться», – школьник из Санкт-Петербурга представил систему спасения экипажа во время полёта

Влада Некрасова

Ученик из инженерно-технологической школы Санкт-Петербурга Андрей Брюханов изобрёл систему спасения экипажа и пассажиров во время полёта. Свой проект школьник отправил в Минпросвещения России для участия в акции «Мастер в классе» и занял первое место. В разработке идеи мальчику помогал его учитель-наставник Ольга Борисова.

«Я хочу, чтобы пассажиры и экипаж самолёта всегда прилетали в пункт назначения. Изобретённая мной система спасения экипажа и пассажиров во время полёта в случае неисправности мотора, даёт возможность пилоту не только совершить экстренную посадку самолёта в случае отказа мотора, но и возможность ремонта двигателя в полёте», – рассказал он.

Актуальность проекта школьник обосновал участившимися авиакатастрофами, по числу которых Россия занимает второе место.

Андрей Брюханов привёл статистические данные, согласно которым за последние шесть лет в мире произошло 107 авиакатастроф. Он также отметил, что падение самолёта влечёт за собой не только смерть пассажиров, но и разрушения, пожары, взрывы гражданских или военных объектов в зоне крушения. Существенный вред наносится и окружающей среде.

«В гондолу моторов я установил небольшие запасные реактивные пороховые двигатели, которые, в случае поломки мотора, поднимут самолёт вверх, добавив ему запас высоты, необходимой для планирования и ремонта моторов», – написал Андрей в описании проекта.

На втором месте оказался проект двух школьниц из Новосибирска. Анастасия Колмыкова и Виктория Рожкова спроектировали благоустроенный пришкольный двор, который отвечает требованиям безопасности и комфорта для учащихся, их родителей и педагогов в период их пребывания на территории школы.

«Прежде чем делать макет, мы изучили все установленные нормы и правила для школ. Следующим этапом была разработка чертежей: генплан, дендроплан, разбивочный план, план освещения, а также проектирование 3D-модели», – рассказали участницы.

Третье призовое место получил проект школьников из деревни Берёзовка Нижегородской области. Данила Тютенко и Евгений Самарцев попытались модернизировать системы безопасности эскалаторов и траволаторов. Актуальность проекта, по их мнению, заключается в участившихся фактах травматизма и несчастных случаях.

«Создана действующая модель модернизированного эскалатора, детали которого спроектировали в программе КОМПАС-3D и напечатали на 3D-принтере. Проведённые испытания показали высокую эффективность модернизации», – объяснили ребята.

Напомним, в рамках акции Минпросвещения России «Мастер в классе» с 28 сентября по 25 октября ребята присылали фотографии проектов, изготовленных своими руками на уроке по предмету «Технология». Проектная деятельность учеников охватывала совершенно разные направления: от конструирования и моделирования швейных изделий, художественной обработки материалов до нанотехнологий.

Авторы самых креативных и необычных проектов, которые вошли в десятку лучших работ, будут награждены дипломами, а ребята из тройки лидеров – памятными призами. Работы победителей войдут в итоговый ролик конкурса и будут опубликованы в официальных аккаунтах Минпросвещения России в социальных сетях.