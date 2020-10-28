Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
В фильме снимались: Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Марк Райлэнс, Фрэнк Ланджелла, Джереми Стронг, Яхья Абдул-Матин II и Майкл Китон. Все они станут претендентами на получение золотой статуэтки.
Критики считают, что из них наибольшие шансы на премию у Коэна, Абдул-Матина, Ланджеллы и Райлэнса.
В ленте идет речь о демонстрациях против войны во Вьетнаме в Чикаго в 1969 году, которые закончились стычками с полицией. В результате семерым участникам беспорядков предъявили обвинения в заговоре против американского правительства.
Премьера фильма на стриминговом сервисе состоялась 16 октября.
Церемония вручения главной награды Американской киноакадемии запланирована на 25 апреля 2021 года.