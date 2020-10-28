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Забота о детях является безусловным приоритетом государства – Корнеев

Забота о детях является безусловным приоритетом государства – Корнеев

Государственную политику в сфере обеспечения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили в Московском государственном психолого-педагогическом университете. На Всероссийском совещании с руководителями органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра просвещения России Андрей Корнеев и директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Фальковская, сообщает пресс-служба ведомства.

Обращение участникам совещания направила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Сегодняшнее мероприятие является важным событием, собравшим людей, объединённых общей идеей защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и неравнодушием к их проблемам. Государство в вашем лице является гарантом обеспечения детей необходимыми условиями полноценной жизни, физического и духовного развития», – говорится в обращении.

Статс-секретарь – заместитель Министра просвещения России Андрей Корнеев отметил, что проведение подобных мероприятий – яркое подтверждение того, что всесторонняя забота о детях и их воспитании является безусловным приоритетом государства и общества.

«Нашим министерством на системной основе осуществляется разработка законодательной базы в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, совершенствуется нормативное правовое регулирование, разрабатываются нормативные правовые акты, которые включают современные механизмы защиты прав детей-сирот, а также направленные на комплексные системные изменения в этой сфере», – сказал Андрей Корнеев.

С приветственным словом к участникам обратились председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, кандидат педагогических наук Лилия Гумерова и председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва, отметив важность и актуальность рассматриваемых вопросов.

Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская в своём докладе сообщила, что по итогам 9 месяцев текущего года в Российской Федерации выявлено 30 684 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 13% ниже аналогичного показателя предыдущего года. В 68 субъектах Российской Федерации зафиксировано уменьшение численности выявленных детей-сирот.

Из числа выявленных за 9 месяцев этого года детей-сирот 72% детей переданы на семейные формы устройства, 23% детей-сирот устроены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Лариса Фальковская добавила, что в Минпросвещения России создана межведомственная рабочая группа по разработке концепции реформирования и совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. В рамках деятельности рабочей группы проводится мониторинг структуры органов опеки и попечительства, кадрового обеспечения и других показателей. Также планируется проведение анализа системы подготовки специалистов органов опеки.

28 октября Минпросвещения России проводит VIII Всероссийский Съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Съезд объединит делегатов из всех регионов России, руководителей профильных федеральных и региональных структур. В сфере особого внимания будет обеспечение социальной защищённости детей и подростков и сопровождение выпускников образовательных организаций.

# Общество
По материалам: edu.ru

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