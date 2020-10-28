"Задним числом": украинцам начали насчитывать "долги" за газ за несколько лет

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что с 1 августа в стране заработал открытый рынок газа и граждане могут самостоятельно менять поставщика, выбирая лучшую цену, с подобными «переходами» все не так гладко.

Так, украинцы получают уведомление о долгах, начисленных «задним числом», пишет «Обозреватель».

Оказывается, объемы потребителям пересчитывают с учетом температурного коэффициента, мол, на самом деле газа использовали больше, чем показал счетчик.

Такие долги используют для того, чтобы удержать клиентов от перехода к конкурентам. Такое право появилось вместе с запуском рынка газа. Вместе с тем будут расти и цены на коммунальные услуги.

«Люди жалуются, что получили тысячи гривен долга за так называемые температурные коэффициенты после того, как изменили поставщика газа. При этом задолженность им насчитали „задним числом“ — еще с 2015 года. И раньше клиентам о таких долгах не сообщали. В предыдущих счетах никакой задолженности у людей не было», — рассказала координатор жилищно-экономических программ «Опоры» Татьяна Бойко.

К примеру, с такой проблемой столкнулся житель Каменского Андрей Иванченко. Коэффициент ввели еще в конце 2018-го. Таким образом, поставщики якобы компенсировали разницу между объемами, которые они предоставляют потребителю, и теми, которые фиксируют счетчики.

«В „Днепропетровскгаз сбыте“ у меня остались долги, которые возникли вследствие неправомерного начисления по температурным коэффициентам. Сейчас АМКУ и НКРЭКУ судятся с облгазами за их отмену», — рассказал Андрей.

Суды длятся до сих пор. Нацкомиссия и Кабмин выступают против дополнительных начислений, а газсбыты пытаются не потерять свои деньги и продолжают начислять долги.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с 1 сентября цена на газ для населения, оплачивающего голубое топливо по тарифу «Месячный» поднялась почти в полтора раза. При этом с началом отопительного сезона они еще увеличатся. Эксперты предполагают, что голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.

Фото: minfin.com.ua