«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Влада Некрасова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Жена харьковского мэра Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская опубликовала многозначительные фото из Берлина. Оксана побывала рядом с берлинским Berghain — бывшим техно-клубом, который во время пандемии перепрофилировался в арт-галерею. На фасаде здания размещен баннер «Morgen ist die Frage» (Завтра — это вопрос).

Вывеска с философским названием появилась на здании Berghain по инициативе тайского художника Риркрита Тиравании. Он работает в жанре концептуального искусства и визуального арта. Художник называет себя человеком мира и часто меняет место жительства, перемещаясь между Германией и США. С выставкой «Завтра — это вопрос» Тиравания ездит по миру, в частности, в 2015 году работы художника побывали в Москве.

В Берлине надпись «Завтра — это вопрос» появилась на фасаде Berghain в сентябре — как раз когда клубу из-за пандемии коронавируса пришлось задуматься о новой сфере деятельности. Немецкие ночные клубы из-за введенного карантина были вынуждены закрыться. Berghain тоже прекратил деятельность, но позднее воскрес в новом облике: из места концептуальных вечеринок стал арт-пространством. А многозначительная надпись должна была напоминать посетителям, что ничто в мире не вечно, и завтрашний день может принести кардинальные перемены.

У Оксаны Гайсинской, возможно, были и свои причины сфотографировать концептуальный баннер. В Харькове все еще считают голоса, полученные действующим мэром на выборах. Пока известны лишь результаты параллельного, неофициального, подсчета — за Кернеса проголосовали около 60% избирателей. Но тезис «Завтра это вопрос» актуален и в случае с выборами. В новейшей украинской истории было немало случаев, когда официальные данные сильно отличались от результатов экзит-полов.

Фото archipanic.com