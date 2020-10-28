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Жириновский: Шенген и евро исчезнут из-за пандемии

Жириновский: Шенген и евро исчезнут из-за пандемии

Европейские государства из-за высокой угрозы пандемии будут вынуждены вернуться к обычным пограничным режимам, заявил Владимир Жириновский.

Он уверен, что Европа изменится из-за пандемии коронавируса — вплоть до ликвидации Шенгенской зоны и общей валюты. По мнению депутата, европейские государства вернутся к обычным пограничным режимам.

«Шенгенская зона рухнет, потому что жителям европейских стран невыгодно, когда человек с одной страны европейской привезет заразу в другую. Поэтому, скорее всего, будет восстановление обычных пограничных режимов», — считает Жириновский.

По его мнению, единая европейская валюта, скорее всего, тоже исчезнет.

«Пускай люди в каждой стране пользуются своей валютой, чтобы не было влияния» — заявил он.

О возможном распаде Шенгена из-за распространения коронавируса еще весной говорил президент Франции Эмманюэль Макрон, призывая сплотиться в борьбе с новой инфекцией. Как подчеркнул тогда французский лидер, на кону стоит выживание европейского проекта — Европа «рискует смертью» Шенгена. Из-за пандемии внешние границы Евросоюза и Шенгена закрыли в марте на 30 дней, национальные границы отдельных государств — участников ЕС остаются закрыты по сей день.

Весной Европу признали главным очагом распространения коронавируса, ситуация в Италии и Испании была катастрофической, однако страны Евросоюза потратили значительное время на согласование мер и выделение средств на борьбу с Covid-19. С началом осени эпидемиологическая ситуация в ЕС стала ухудшаться — заболеваемость растет, ресурсы здравоохранения истощаются.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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