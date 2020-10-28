Звезда сериала "Остаться в живых" Мэгги Грейс впервые стала мамой

Вадим Карасев

37-летняя актриса Мэгги Грейс и ее супруг бизнесмен Брент Баншелл впервые стали родителями — у пары родился сын. Об этом сообщила сама звезда сериала "Остаться в живых", опубликовав в сторис фотографию крохотной ручки новорожденного с хештегом #WhatImVotingFor (в переводе с английского "за что я голосую").





А затем она поделилась еще одним снимком с ребенком — уже в своей ленте.





Самое лучшее утро! Родительство стало самым сильным и прекрасным опытом в моей жизни. 2020 год — это дикое время для рождения ребенка. Мы стремимся предложить ему лучший, более сострадательный мир, и мы хотим снабдить его всем, чтобы сделать его лучше,

— написала она и призвала граждан США голосовать за Джо Байдена.

Другими подробностями о первенце звезда не поделилась.

О своей беременности Мэгги сообщила в марте. Тогда Грейс написала, что их малыш появится на свет этим летом. Так что, судя по всему, сыну пары уже несколько месяцев.





Мэгги Грейс и Брент Баншелл поженились в 2017 году, спустя год после знакомства. Свадьбу пара отметила в Калифорнии.



