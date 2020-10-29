10 главных трендов в помолвочных кольцах для свадебного сезона 2021 года

Вадим Карасев

Сезон свадеб в 2020 году оказался немного скомканным. Конечно, пандемия коронавируса не стала преградой для тех, кто был решительно настроен создать семью, но пришлось обходиться без пышных торжеств. Ну а кто-то все-таки перенес свадьбу. Теперь вся надежда, что 2021-й позволит всем планам осуществиться. Ну а специально для тех, кто только собирается сделать предложение, эксперты из американского Harper's Bazaar назвали 10 главных трендов в помолвочных кольцах будущего сезона.

1.Кольцо с одним крупным камнем

Классика никогда не выходит из моды. В ювелирном искусстве это утверждение снова верно. Привычные кольца с одним крупным камнем, знакомые по фильмам и звездным помолвкам, — вот чего по-прежнему хотят все невесты мира. В конце концов, когда мир полон хаоса, нужна хоть какая-то стабильность.





2.Кольца с тремя камнями

Кольцо с тремя камнями — украшение тоже уже хорошо знакомое. Такие носили еще наши мамы, но на этот раз в тренде кольца с более крупными камнями одинаковой или разной огранки.

Для любителей красивых историй: пусть эти камни символизируют прошлое, настоящее и будущее, которое влюбленные, конечно, проведут вместе, пока смерть не разлучит их.





3.Кольца с "парящими" камнями

В какой-то степени это вариация предыдущего тренда, но более изящная. Например, маленькие камни, оказавшиеся между спиралями кольца, кажется, будто просто парят в воздухе. Завораживает и вид крупного камня в сочетании с тонким кольцом, которое едва заметно на коже. Такие кольца и ранее пользовались спросом, но теперь растет их популярность именно в виде помолвочных колец.





4.Темные материи

Свадьба — это обычно радостное событие, но этот год нагнал на нас экзистенциального ужаса. Неудивительно, что такие настроения оказали влияние и на мир моды. Ювелирные тренды не стали исключением.

Обручальные кольца с готическими мотивами — неплохой способ сделать помолвку запоминающейся и отразить в украшении дух времени. Впрочем, стоит заранее выяснить, готова ли невеста осмелиться отличаться от других.





5.Кольца с необычным обрамлением

Кажется, ювелиры устали от традиционного паве — в новом сезоне они предлагают самые разные формы. Звезды, цветы и даже напоминающие то ли корону, то ли павлиний хвост остроконечные силуэты — всем, кто ценит оригинальность и обладает фантазией, будет из чего выбрать.





6.Камни пастельных оттенков

Традиционный прозрачный бриллиант — это слишком скучно, а темные камни — слишком мрачно? Есть и золотая середина, а точнее, пастельная. Любители нежных оттенков оценят морганит, аквамарин и цитрин.





7.Массивные кольца

Грубоватость форм уже покорила индустрию моды — этот тренд коснулся, правда, в основном обуви. Но теперь подтягивается и ювелирное искусство. Словно в насмешку над привычными тонкими помолвочными кольцами, теперь эксперты предрекают взрыв популярности массивным толстым кольцам. Жертвовать крупным камнем в центре, впрочем, совершенно не обязательно.





8.Черная магия

Еще один мрачный тренд, но касается он на этот раз не камней, а металла. Потемневшие металлы, такие как титан и родий, добавят изюминку обручальному кольцу, а также поспособствуют тому, что бриллианты будут выделяться еще больше.

Кроме того, тут есть выбор в фасонах: такие металлы интересно смотрятся и в винтажном стиле с изгибами, и в гладком исполнении.





9.Кольца с квадратными камнями

Огранка "ашер" в будущем сезоне, по мнению экспертов, потеснит приевшиеся огранки "маркиз" и "груша". Секрет популярности прост: ступенчатые грани придают камням уникальное сияние.





10.Сокровища прошлого

Винтажные кольца в последние годы набирали популярность, и эта тенденция будет лишь укрепляться. Если семейных реликвий нет, то можно поискать современное кольцо в винтажном стиле с замысловатыми декоративными деталями или окантовкой "милгрэйн", которыми знамениты и классические обручальные кольца Tiffany & Co.



