7 секретов отличного урожая баклажанов

Влада Некрасова

Баклажаны – это очень капризная культура, но, если следовать советам, можно вырастить на своей грядке отличный урожай этого овоща.

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Теплые грядки

Корни баклажанов любят тепло, поэтому высаживают культуру в открытый грунт только при наступлении устойчивого тепла до +20 градусов.

Никакой пикировки

Баклажаны не переносят пикировку, поэтому рассаду пересаживают в открытый грунт только методом перевалки. Можно вырастить рассаду в торфяных горшочках, а затем вместе с ними высадить на грядки. Если повредить нежный корешок, растения погибнут или будут очень сильно отставать в росте.

Обилие влаги

Баклажаны любят воду, поэтому грядка должна быть все время увлажненной. Чтобы предотвратить быстрое испарение влаги из земли после поливов, кусты следует мульчировать. Можно использовать трав или опилки. Слой мульчи должен быть достаточно плотным.





Правильный полив

Во время засухи баклажаны поливают часто и обильно, но только вечером.

Если грядка покрыта мульчей, достаточно одного-двух поливов в неделю. Если же земля голая, то кусты придется поливать через день. Причем вода должна быть теплой. Самый лучший полив этой культуры – под корень.

Но при поливе важно не переусердствовать, так как на заболоченном грунте кусты дадут меньше плодов.

Удобрения

Культура нуждается в подкормках. Первый раз вносятся удобрения через две-три недели после высадки рассады. Рекомендуется подкармливать баклажаны куриным пометом или настоем зеленой травы. Можно использовать и коровяк.

Во время роста кустов необходимы фосфатные удобрения. Также культуру полезно подкармливать древесной золой. Золу можно подсыпать под кусты раз в месяц.

Формирование кустов

Пасынки на кустах следует удалять, то есть все побеги, на которых нет плодов, обрезаются. Также необходимо удалять листья, которые затеняют куст. Многие огородники прищипывают верхушку, когда она вырастет на 30 см.

Низкорослые сорта баклажанов не нуждаются в формировании. Достаточно только обрезать лишние листья, и оставить на кусте три веточки.

И, наконец, для роста и плодоношения баклажанам необходимо тепло, но не выше +35 градусов. При температуре ниже +18 градусов растения останавливаются в росте. Вреден баклажанам и холодный сквозняк. Если участок ветреный, необходимо сделать защитное укрытие.