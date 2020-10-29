Al-Ahram: Эрдоган подтолкнул «двоюродного брата» к войне в Карабахе

Лидия Мартынова

Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и не зажёг запал войны в Нагорном Карабахе, он тем не менее не заинтересован в прекращении боевых действий, которые не стихают уже более месяца. Эрдоган направил военную технику, «персонал» в виде боевиков из Сирии для поддержки Баку в надежде обеспечить победу своим этническим тюркским двоюродным братьям — азербайджанцам в попытке добиться ещё одного «завоевания» в его марше к своей предполагаемой империи. Об этом сегодня, 29 октября, на страницах египетского издания Al-Ahram Weekly пишет политический обозреватель Сайед Абдель-Мегид.

Однако, похоже, что эта надежда вот-вот рассыпется, поскольку Анкара оказывается всё более критикуемой и отстранённой от международного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, отмечает автор.

В воскресенье, 25 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что его страна будет соблюдать режим прекращения огня при условии, что Армения будет придерживаться принципов карабахского урегулирования, выработанных ранее Минской группой ОБСЕ.

Анкара неоднократно возмущалась Минской группой. На прошлой неделе вице-президент Турции Фуат Октай обвинил эту международную структуру, которую возглавляют три страны — сопредседателя в лице России, Франции и США, в попытке сохранить неразрешённым карабахский конфликт, а также в политической и военной поддержке Армении.

По иронии судьбы, воскресное заявление Алиева было сделано вскоре после его телефонного разговора с Эрдоганом, который вновь подтвердил, что он отвергает все международные призывы немедленно заставить замолчать оружие и посредством диалога дать власть голосу разума в Нагорном Карабахе. Турция будет поддерживать Азербайджан до конца, сказал Эрдоган, сославшись на заявление вице-президента Октая о возможном вводе турецких войск в Нагорный Карабах, «если будет необходимость и Азербайджан обратится с такой просьбой», отмечает Абдель-Мегид.

Затем, демонстрируя «гибкость», которая на самом деле была попыткой занять место за столом переговоров по Карабаху, Эрдоган сказал репортёрам в Стамбуле, что надеется на то, что Москва и Анкара смогут работать вместе для разрешения конфликта. Он также настаивал на том, что его страна имеет право стать одним из сопредседателей Минской группы, как это предложил его «брат Алиев» несколькими днями ранее, продолжает египетский политобозреватель.

Между тем все три сопредседатели Минской группы отвергли предложение Анкары, а госсекретарь США Майк Помпео довёл этот отказ до своего логического конца, фактически обвинив ближневосточного союзника по НАТО в эскалации карабахского конфликта.

«Похоже также, что Эрдоган и его клика не осознали важность предупреждений в сфере безопасности, выпущенных посольствами США в Анкаре и Баку на прошлой неделе. Посольства предупредили о потенциальных террористических атаках и похищениях граждан США и других иностранных граждан в Баку, Стамбуле и других местах Турции», — пишет Абдель-Мегид.

Хотя Госдепартамент США прямо не увязал эти два предупреждения, совпадение говорит само за себя, как и тот факт, что аналогичное предупреждение не было сделано американским посольством в Ереване.

Турецкие оппозиционные силы оценили предупреждения США о террористических угрозах в Турции и Азербайджане как один из «бумеранговых эффектов стремительных зарубежных авантюр их правительства».

Что касается Москвы, то хотя российская пресса не желает официально критиковать Анкару, она часто осуждает Турцию за разжигание конфликта в регионе и, особенно, в районах, которые когда-то были частью Советского Союза, подчёркивает египетский комментатор.

Как сообщало ИА Newstes, в Кремле сожалеют и обеспокоены продолжением боевых действий в зоне карабахского конфликта, заявил накануне, 28 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Бои всё равно продолжаются, это вызывает сожаление и обеспокоенность», — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают происходящее в Нагорном Карабахе.

Напомним, Владимир Путин 8 октября обратился с призывом прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта по гуманитарным соображениям. До этого президент России провёл серию телефонных разговоров с главами Армении и Азербайджана. Также в Москву были приглашены главы МИД двух закавказских республик для проведения консультаций. Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов на следующий день прибыли в российскую столицу. Переговоры в трёхстороннем формате, с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, длились почти 11 часов и завершились принятием документа. Были достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования, которые, однако, до сих пор не соблюдаются.

Соединённые Штаты, где на прошлой неделе госсекретарь Майк Помпео провёл отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана, объявили о новом гуманитарном перемирии в Карабахе, которое должно было вступить в силу с 08.00 утра по местному времени (07.00 мск) 26 октября, однако и оно оказалось сорвано. Это стало третьей инициативой о прекращении огня в гуманитарных целях. Первая исходила от России, вторая — от Франции, но и объявленный на 17 октября «режим тишины» не был соблюдён.