Антитела к COVID-19 могут жить лишь несколько месяцев - ученые

Лидия Мартынова

Ученые Имперского колледжа Лондона выяснили, что со временем количество людей с антителами от коронавируса снижается. Таким образом результаты исследования ставят под сомнение эффективность стратегии выработки коллективного иммунитета от коронавируса.В исследовании приняли участие более 365 000 человек, которым три раза делали тесты на антитела в период с 20 июня по 28 сентября. За этот период антитела исчезли у 26% испытуемых. При этом из общего количества респондентов в начале эксперимента антитела обнаружили у 6%, а к началу второй волны COVID-19 в сентябре - у 4,4% протестированных.При этом сокращение доли людей с антителами произошло во всех возрастных группах: больше всего сокращение антител наблюдалось у людей старше 75 лет, меньше всего - у людей 18-24 лет.Результаты исследования позволяют предположить, что уровень иммунитета населения может снизиться в месяцы после первой волны эпидемии.