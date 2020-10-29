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Антитела к COVID-19 могут жить лишь несколько месяцев - ученые

Антитела к COVID-19 могут жить лишь несколько месяцев - ученые
Ученые Имперского колледжа Лондона выяснили, что со временем количество людей с антителами от коронавируса снижается. Таким образом результаты исследования ставят под сомнение эффективность стратегии выработки коллективного иммунитета от коронавируса.

В исследовании приняли участие более 365 000 человек, которым три раза делали тесты на антитела в период с 20 июня по 28 сентября. За этот период антитела исчезли у 26% испытуемых. При этом из общего количества респондентов в начале эксперимента антитела обнаружили у 6%, а к началу второй волны COVID-19 в сентябре - у 4,4% протестированных.
При этом сокращение доли людей с антителами произошло во всех возрастных группах: больше всего сокращение антител наблюдалось у людей старше 75 лет, меньше всего - у людей 18-24 лет.

Результаты исследования позволяют предположить, что уровень иммунитета населения может снизиться в месяцы после первой волны эпидемии.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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