Армия обороны Карабаха: Противник прицельно обстрелял города из «Смерчей»

Лидия Мартынова

Оперативная ситуация на всей линии фронта в зоне карабахского конфликта продолжает оставаться стабильно напряжённой, сообщает сегодня, 29 октября, пресс-служба Министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Минувшей ночью и рано утром в четверг Вооружённые силы Азербайджана продолжили прицельный обстрел населённых пунктов НКР. При этом противник применил реактивные системы залпового огня «Смерч» в ходе очередных обстрелов двух крупнейших городов Нагорного Карабаха — Степанакерта и Шуши.

Армия обороны НКР за последние часы уничтожила ещё один ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, отметили в военном ведомстве.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.