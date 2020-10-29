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Более 100 педагогов прошли трехдневный интенсив по оценке качества образования

Более 100 педагогов прошли трехдневный интенсив по оценке качества образования

Более 100 начинающих заместителей директоров из Москвы, Анапы, Тюменской и Свердловской областей совместно с ведущими специалистами Московского центра качества образования и Федерального института педагогических измерений, а также экспертами Ассоциации по управлению качеством образования обсудили важную тему – анализ результатов Единого государственного экзамена в управлении качеством образования, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

«Осенняя школа», организованная Ассоциацией по управлению качеством образования при поддержке МЦКО, в этом году прошла дистанционно в октябре.

В течение трех дней слушатели знакомились с практической информацией о влиянии результатов итоговой аттестации и других оценочных процедур на внутришкольную систему оценки качества образования, планировании деятельности заместителя директора, функциональной грамотности и с другими актуальными темами.

# Общество
По материалам: edu.ru

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