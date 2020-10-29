Чиновников не ограничивают по религиозной принадлежности, заявил Песков

Алексей Вольцев

Ограничений по религиозной принадлежности для чиновников в России не существует, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конфессиональная принадлежность никоим образом в нашей стране не является каким-то критерием для назначения или для избрания на государственные должности. Никаких ограничений де-юре у нас по этим критериям не существует и существовать не может", - сказал Песков в ответ на вопрос, учитывается ли конфессиональная принадлежность кандидатов на губернаторские посты и насколько этот вопрос принципиален для Кремля.