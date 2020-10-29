Добровольческий форум молодежи Северного Кавказа проходит в Приэльбрусье

Лидия Мартынова

Добровольческий форум молодежи Северного Кавказа, посвященный наставничеству в молодежной среде, проходит в Приэльбрусье 28–30 октября. В очном формате мероприятие посетят 50 человек, столько же присоединятся к работе в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

В ходе форума пройдут обучающие интерактивные лекции, тренинги и мастер-классы.

«Учитывая тематику форума, планируется участие руководителей региональных отделений «Волонтеров Победы», руководителей ресурсных центров развития волонтерства, руководителей региональных штабов акции «#МыВместе» СКФО. Принимая во внимание масштабность проектов, реализованных в 2020 году именно этими категориями организаторов добровольческой деятельности, несмотря на вызовы и сложности, связанные с мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции, передача их уникального опыта является одной из задач по развитию волонтерства и наставничества в регионе», – добавили в пресс-службе.

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.