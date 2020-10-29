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Дожди и даже мокрый снег: синоптик рассказала о погоде в Украине в последние дни октября

Дожди и даже мокрый снег: синоптик рассказала о погоде в Украине в последние дни октября

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Украину надвигается волна холода — уже 30 октября температура ощутимо снизится в западных регионах — термометры покажут +9 С-+13 С, а 31 октября похолодание распространится на остальную территорию страны.

Согласно =AZVjU_VqiVHN6h_aE565JODK93BKK7doRrMv7VkkYv7h-_uJBsdK-6FPuehFKLR2UWfe0lZsuOzVMbCrzlPijMhcpvkWhFrO5vaMat--vLv3yHEHqNGP4tczbaKSS6z-Sis&__tn__=%2CO%2CP-R]прогнозу синоптика Натальи Диденко, дожди 30 октября ожидаются местами в западных областях, на Луганщине, в Винницкой и Одесской областях, также они дойдут до Черкасчины, Житомирщины и столичного региона. Тем временем в Карпатах возможен даже мокрый снег.

Метеокарта Европы

Еще больше усилятся туманы, которые будут ухудшать видимость на дорогах до 300−500 метров.

В Киеве пятница обещает быть влажной, с туманами и периодическим дождем, температура воздуха еще удержится на уровне +12 градусов. А на выходных в столице похолодает до +7-+10 градусов и пройдет дождь.

Прогноз погоды на ноябрь и начало декабря читайте в статье «ФАКТОВ» «Аж два бабьих лета: синоптики рассказали, какой будет в Украине осень».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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