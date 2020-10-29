Дженнифер Лопес опять станет невестой, теперь в комедийном боевике

Влада Некрасова

. Дженнифер Лопес и Арми Хаммер ("Зови меня своим именем", "Ребекка") сыграют главные роли в комедийном боевике "Shotgun Wedding", сообщает Variety.

Дарси (Лопес) и Том (Хаммер) – жених и невеста. Они зовут своих родственников на свадьбу в экзотическом месте. У обоих начинают сдавать нервы, и уж совсем некстати все участники церемонии попадают в заложники. В результате фраза "пока смерть не разлучит нас" становится в фильме почти реальной. Дарси и Тому предстоит спасти своих близких.

Режиссер ленты Джейсон Мур, сценарий написали Марк Хаммер и Лиз Мэривезер.

Съемки начнутся уже в начале следующего года.

Предыдущей крупной работой Лопес в кино стал фильм "Стриптизерши". Ее последние проекты, пока не вышедшие на экран: "Выходи за меня" ("Marry me") также на тему бракосочетания и "Крестная мать" ("Godmother") о взлете и падении колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко.