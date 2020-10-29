Джонсон назвал нападение в Ницце варварством

Влада Некрасова

Британский премьер Борис Джонсон назвал атаку во французской Ницце варварством и отметил, что Британия поддерживает Францию в борьбе с терроризмом и нетерпимостью.

"Я был потрясен, услышав утром новости из Ниццы о варварской атаке в Нотр-Дам. Мы сопереживаем жертвам и их семьям, Британия твердо и совместно с Францией выступает против терроризма и нетерпимости", - написал Джонсон в Twitter.

[media=https://twitter.com/DrJamesKent3/status/1321783976147734531?ref_src=twsrc%5Etfw]

В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.

Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.