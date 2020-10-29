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Единая карта для поездок в Москве и Подмосковье начнёт действовать с 2021 года

Единая карта для поездок в Москве и Подмосковье начнёт действовать с 2021 года

Для поездок на общественном транспорте по Москве и Московской области с января 2021 года можно будет пользоваться единой транспортной картой, заявил столичный мэр Сергей Собянин. Об этом 29 октября сообщает ТАСС.

«В настоящее время мы создаём уникальный проект — единую билетную проездную систему [двух регионов], которая должна заработать в январе», — сказал Собянин.

В ходе церемонии открытия обновлённого автовокзала на Щёлковском шоссе губернатор Московской области Андрей Воробьёв обратил внимание, что сейчас для поездок на общественном транспорте жители столицы и Подмосковья пользуются разными транспортными картами. «С января благодаря нашей совместной стратегии будет единая карта, действовать она будет и на железнодорожном транспорте, на автобусах, везде. Более того, эта карта будет работать и в других регионах», — сказал Воробьёв.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ при доработке транспортной стратегии сохранило возможность перехода к бесплатному общественному транспорту в России к 2035 году, но при условии платного проезда по большинству дорог на личных автомобилях.

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По материалам: pnp.ru

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