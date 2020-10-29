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Еще одна страна открыла границы для украинцев

Еще одна страна открыла границы для украинцев
Узбекистан разрешил въезд для граждан Украины. Об этом в четверг, 29 октября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В список добавился Узбекистан. Очень там красивые места, кстати. Самарканд, Бухара. Страна, которая на самом деле является очень привлекательной, хотя сейчас и не очень популярна среди украинских туристов", – сказал он.
В настоящее время украинские граждане могут посетить 59 стран, посмотреть список и правила въезда можно на интерактивной карте МИД, отметил Кулеба.

"К сожалению, пандемия COVID бушует во всем мире. Возможностей для путешествий все меньше. Но МИД продолжает работать, чтобы возможности въезда для украинцев в другие страны расширялись", – заявил министр.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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