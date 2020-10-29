Еще одна страна открыла границы для украинцев

Лидия Мартынова

Узбекистан разрешил въезд для граждан Украины. Об этом в четверг, 29 октября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."В список добавился Узбекистан. Очень там красивые места, кстати. Самарканд, Бухара. Страна, которая на самом деле является очень привлекательной, хотя сейчас и не очень популярна среди украинских туристов", – сказал он.В настоящее время украинские граждане могут посетить 59 стран, посмотреть список и правила въезда можно на интерактивной карте МИД, отметил Кулеба."К сожалению, пандемия COVID бушует во всем мире. Возможностей для путешествий все меньше. Но МИД продолжает работать, чтобы возможности въезда для украинцев в другие страны расширялись", – заявил министр.