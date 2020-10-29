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ФБК напомнили об отсутствии права вмешиваться в выборы в Госдуму

ФБК напомнили об отсутствии права вмешиваться в выборы в Госдуму

Фонд ФБК Алексея Навального не имеет права вмешиваться в избирательную кампанию в преддверии выборов в Госдуму, напомнили в сети. В 2019 году Минюст внес его в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

В соответствии с федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав", НКО, которые признаны иноагентами, не могут участвовать в избирательных кампаниях в тех или иных формах. Им нельзя как поддерживать кандидатов, так и напротив препятствовать их кампаниям.

"Фонд также не сможет спонсировать или иным образом поддерживать своих сотрудников, выдвинувшихся кандидатами, участвовать в работе их избирательных штабов, публиковать предвыборную социологию или направлять наблюдателей", – говорится в публикации.

На выборы в Госдуму намерены идти директор ФБК Иван Жданов и юрист Любовь Соболь. Чтобы соблюсти закон, им придется отказаться от любых форм поддержки со стороны Фонда, иначе им грозит крупный штраф.

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По материалам: uposters.ru

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