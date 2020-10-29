"Газпром" заявил о рекордных запасах топлива в хранилищах

Влада Некрасова

Рекордный для отечественной газовой отрасли резерв голубого топлива сосредоточен в подземных хранилищах, что позволяет говорить о готовности "Газпрома" к пиковым нагрузкам в зимний период, сообщает газета "Взгляд" со ссылкой на пресс-службу компании "Газпром ПХГ".

Уточняется, что в 27 подземных хранилищах газа (ПХГ) сформирован оперативный сырьевой резерв в объеме 72,322 млрд кубометров.

"Закачка газа в хранилища завершилась 27 октября. В настоящий момент все ПХГ готовы к наступлению холодов, пиковым нагрузкам на Единую систему газоснабжения и бесперебойному обеспечению российских потребителей теплом. Объекты находятся в режиме ожидания начала отбора газа", – сообщила пресс-служба компании.

рассказал о перспективах газопровода от Болгарии до Венгрии.