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Greenpeace: в Кроноцком заливе на Камчатке аномалий не найдено

Greenpeace: в Кроноцком заливе на Камчатке аномалий не найдено

Экологическая организация Greenpeace на своем сайте рассказала о четырехдневной экспедиции на Камчатке. Специалисты нашли в основном живые донные сообщества в Кроноцком заливе.

"Эксперты отобрали пробы воды, грунта, отсняли фото и видео под водой с помощью дрона Greenpeace на мысе Налычева, острове Крашенниникова, мысах Шипунский, Бараний, Памятник, Кроноцком лимане. Пробы воды, грунта, фито- и зоопланктона переданы в КамчатНИРО для проведения исследований. Пробы придонной воды, грунта, переданы для исследований в кризисный центр при институте ИВиС ДВО РАН", – говорится в заявлении.

По предварительным данным в Кроноцком заливе преимущественно наблюдается живой бентос (совокупность морских организмов). Исследования будут продолжаться, однако уже ясно, что явление с цветением водорослей затронуло только Авачинский залив.

Детально обследовано дно в бухте Моржовой, где обнаружили живых крабов, актиний, раков-отшельников и другие донные организмы, при этом мёртвых особей не наблюдалось.

Как сообщал Ruposters, ранее были названы причины инцидента на Камчатке – к росту токсичных водорослей привели дожди и шторм.

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По материалам: uposters.ru

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