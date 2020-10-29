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"Громкое" перемирие: на Донбассе ранен украинский боец

"Громкое" перемирие: на Донбассе ранен украинский боец

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Невзирая на продолжающееся перемирие на Донбассе, 28 октября боевики четырежды нарушили режим прекращения огня, ранив украинского воина.

По информации штаба Операции объединенных сил (ООС) в =AZUgo6TPyjluKm7pjr0MJW5bXRve389JSp2zJ74lp7yXMo9HjwBKRzc3I_QNf-U_1FTy_AP-na5ncZbLMId3L4e19eHUMecmZdlXMtkkguK7vo-S6MRTpWXZ3vp9LSdNSyDPiekfrYVkcOHK-g7MwlS7xal-DXzZHJa7AC-6eQfHeC_tiUNSpQujAQb2MNWto-xB3msDrpF2svc_-y0V9dWl&__tn__=%2CO%2CP-R]Facebook, это произошло в районе поселка Новгородского. Там противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и вел прицельный огонь из стрелкового оружия. Военнослужащий ООС получил пулевое сквозное ранение в руку.

Кроме того, огонь из стрелкового оружия российско-террористические войска открывали на Приазовье, неподалеку от поселка Водяное, а в пригороде Авдеевки враг применил минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем.


Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал победой введенный на Донбассе режим тишины. В интервью британскому журналисту Стивену Сакуру глава украинского государства констатировал, что за 75 дней на линии соприкосновения погиб один человек.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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