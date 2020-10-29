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Японский премьер заявил о преемственности в отношениях с Россией

Японский премьер заявил о преемственности в отношениях с Россией
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен продолжить политику преемственности в отношении России, в том числе в переговорах по мирному договору.

"У нас нет изменений в том, чтобы придавать важное значение отношениям с Россией. Мы намерены развивать в отношения с Россией в целом в широком спектре областей, включая заключение мирного договора. Что касается проблемы северных территорий (как в Японии принято называть Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – ред.), то мы не хотим откладывать ее решение до следующих поколений, и нет изменений в том, чтобы, решив территориальную проблему, заключить мирный договор", - сказал Суга, выступая в парламенте.

Он подчеркнул, что в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре также подтвердил намерение придерживаться соглашений, достигнутых при предыдущем премьер-министре Японии.

"В сентябре в разговоре на высшем уровне президент Путин выразил желание продолжать диалог по различным двусторонним проблемам, включая вопрос заключения мирного договора. И я, в свою очередь, также высказал желание вместе заниматься этими вопросами. Мы снова подтвердили, что два года назад на встрече лидеров в Сингапуре они пришли к общему мнению ускорить переговоры по мирному договору на основании совместной декларации 1956 года. Я намерен продолжать переговоры на основании достигнутых двусторонних соглашений", - подчеркнул Суга.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

# В мире
По материалам: ria.ru

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