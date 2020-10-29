Эксперт допустил размещение евробондов российских эмитентов до конца года

Анастасия Иванова

Размещения еврооблигаций российских эмитентов еще возможны до конца текущего года, считает руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"Размещение евробондов в этом году стоит ждать. Это будут эмитенты разного характера. Мы думаем, что в этом году ноябрь еще будет открытым, возможно, первая неделя декабря тоже", - сообщил он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".