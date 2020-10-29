Эксперт допустил размещение евробондов российских эмитентов до конца года
Сегодня, 20:20 Анастасия Иванова
Размещения еврооблигаций российских эмитентов еще возможны до конца текущего года, считает руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
"Размещение евробондов в этом году стоит ждать. Это будут эмитенты разного характера. Мы думаем, что в этом году ноябрь еще будет открытым, возможно, первая неделя декабря тоже", - сообщил он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
По материалам: ria.ru