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Юрий Алексеев: Последние 15−20 лет Латвия живёт и работает «по удалёнке»

Юрий Алексеев: Последние 15−20 лет Латвия живёт и работает «по удалёнке»

Известный в Латвии журналист и публицист Юрий Алексеев недавно сообщил о том, что после нескольких лет, прошедших с момента, когда на него завели сразу несколько уголовных дел, он может вновь пользоваться полной свободой. Теперь Алексеев снова может не ночевать дома, выезжать из Латвии, а также писать и редактировать тексты на им же созданном сайте IMHOclub. В разговоре с ИА Newstes журналист поделился своим мнением о процессах, происходящих ныне в Латвии и в соседней Белоруссии.

— Что происходит с вашим уголовным делом? Недавно с вас сняли меры пресечения. Почему, на ваш взгляд, власти решили пойти на такие послабления?

— Это вовсе не «послабления». Просто истёк срок в 22 месяца, предусмотренный Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) Латвии, когда человека можно держать под полицейским надзором и ночным домашним арестом в статусе подозреваемого без предъявления обвинений. Я же два с половиной года сижу под подпиской о невыезде, из них почти два года — под «надзором». То есть, три раза в неделю хожу в околоток отмечаться, и по ночам ко мне приходят проверять — дома ли я ночую… А дело — на «стадии следствия». Они его два года «расследуют», ага. И за эти два года меня НИ РАЗУ не вызвали даже на допрос. Вот такое мэ-э-эдленное латышское правосудие.

Но есть и позитивчик: как раз сегодня они мне вернули всю мою журналистскую оргтехнику, которую изъяли два года назад. Компьютер, планшет, два телефона, и все прочие носители информации: жесткие архивные диски, флешки, телефоны, симки, диктофон…

Понимаете, это — такой уже классический латышский метод наказания оппозиционных русских журналистов. К вам приходят с обыском, изымают всю вашу оргтехнику (моя в сумме стоила примерно 1500 евро), вас самих сажают под «надзор», то есть вы перестаёте быть мобильным, что для журналиста — потеря трудоспособности. НА ДВА ГОДА! А потом через два года вам, наконец, отдают ваше имущество (рабочий инструмент) и снимают ограничения в мобильности в соответствии с буквой УПК. Типа: всем спасибо, все свободны… Эдакое досудебное наказание. За что? А просто так. Так уж устроен Закон Латвии.

- Латвия крайне жестко встала на сторону противников белорусского президента Александра Лукашенко. Почему? Быть может, правильнее и разумнее было бы налаживать экономическое сотрудничество с белорусским государством? Тот же транзит, который Лукашенко грозится вывести из Клайпеды…

— Про «разумность» Латвии расскажу посредством наглядного примера. У меня есть робот-пылесос. Он ползает по квартире, жужжа и тыкаясь мордой во все углы. Но я заметил: у него есть внутри какая-то «историческая память». Два раза в одну стенку он с размаху не врезается. На второй раз притормаживает. Так вот Латвия уступает в разумности моему пылесосу. Уже тридцать лет она бьётся с размаху об одну и ту же стенку, которая называется «Российская Федерация». И, похоже, уже получает от этого сексуальное наслаждение со стоном «Путин, введи в меня войска!».

А Лукашенко пока ещё из Клайпеды ничего толком не увёл. Лукашенко ждёт «выгодных предложений» от «Российских железных дорог» и порта в Усть-Луге. Лукашенко — тот ещё жук и хитрый председатель колхоза. Что я считаю для маленькой Белоруссии не худшим вариантом руководителя страны. Иначе Белоруссия превратится в дебильный робот-пылесос без памяти. Как моя Латвия.

— Латвийская пресса пишет о сотнях белорусских бизнесменов, якобы готовых сбежать от Лукашенко в «демократические страны Балтии»…

— Ой, таки я их жду. Чтобы поплясать на могилах их «бизнесов». Когда эти поцы и шлимазлы (сорри за мой французский) поймут, куда они попали… Когда к ним сначала придёт латышская языковая инспекция проверять, как они знают местную мову — и оштрафует сначала каждого лично, а потом всю фирму скопом… А потом придёт налоговая и объяснит, что их белорусские детские налоги — это в прошлом, а сейчас начинается настоящий взрослый трэш с элементами садо-мазо… А потом они попытаются устроить своих детей в местную школу без знания латышского…

Пусть Латвия как можно скорее переманит к себе как можно больше «белорусских фирм» с их начальниками, заместителями и всем персоналом с БЧБ-флагами в комплекте. Боюсь, что вернувшись через полгода назад в свою милую Белоруссию без штанов и без денег, эти «айтишники-бизнесмены» сами начнут выходить с белорусским ОМОНом по воскресеньям и бить белорусских креаклов-БЧБ-шников.

— Как вы оцениваете экономическое положение Латвии на данный момент? Большой ли ущерб нанесла стране пандемия коронавируса?

— Ущерб Латвии? Не сильно большой. Дело в том, что Латвия последние пятнадцать-двадцать лет и уже так работает на «удалёнке». Причём, не просто на «удалёнке» — а очень далеко. Поскольку здесь нет работы, треть населения, которые хотят и умеют работать, уже разъехалась по британиям-ирландиям-швециям-германиям. Они, уехавшие, сейчас испытывают проблемы ТАМ. И проблемы — немалые. Большинство латышей, покинувших свою страну в поисках «лучшей доли», понятно, не работают банкирами в своих особняках. Они там — в обслуге. Разливают пиво в пабах, моют полы… А пабы позакрывались, карантин, комендантский час. Пичалька…

В основном сейчас в Латвии страдают те оставшиеся жители, кто разливал пиво и мыл полы в туристической зоне в Старой Риге. Но поскольку туризм в Риге и так давно уже умер, если не считать пары сотен в день искателей прибалтийской экзотики из какой-нибудь Финляндии, то это не сильно заметно.

— В Риге сейчас один за другим происходят митинги протеста — протестуют крестьяне, арендаторы квартир, спортсмены, работники творческих профессий…

— Ой, там выходят по два-три десятка профессиональных пикетировщиков от скуки. Нужен же хоть какой-то «движ». Осень, карантин, ску-у-учно… Прессы, которая тоже скучает без дела (не о чем писать), на этих митингах уже больше, чем самих пикетировщиков.

— Почему власти Латвии даже сейчас продолжают планировать рост налогов? Неужели не понимают, что тем самым они вынуждают сотни тысяч человек уходить в «тень» или вовсе уезжать из страны?

— А что им ещё делать? «Властей», то есть чиновников, в Латвии уже больше, чем тех, кто платит им налоги. Основные налогоплательщики позакрывали свои бизнесы и поуехали. А власти остались при полном комплекте чинуш на размер страны примерно в 10 миллионов населения. А населения-то — от силы 1,5 миллиона. А власти/чиновники кушать хотят. Какой есть выход? Только один: повышать налоги и повышать собираемость оных.

Тех наивных «белорусских айтишников», которые мечтают приехать сюда и развернуть «европейский», годный бизнес, которые думают, что здесь в Латвии, как у них при «батьке», можно будет получить какие-то льготы, безналоговую зону или тем более — «уйти в тень», огорчу: в Латвии «тени» давно нет и безналоговых технопарков тоже нет. Здесь за каждой вашей заработанной копеечкой будут пристально следить десять налоговых инспекторов, круглосуточно. На халяву не надейтесь.

— Недавно независимый депутат Сейма Алдис Гобземс провел в Риге митинг. Как вы оцениваете перспективы этого политика?

— Ой, это интересная тема. Я на этом митинге оказался почти случайно. Просто у меня были дела в центре, думаю: а не зайти ли заодно на митинг Гобземса? Зашел. Удивился, что народу было примерно 500−700, для Латвии такой движ — редкость. Шёл мелкий дождик, но народ слушал с удовольствием и даже хлопал. Речи были в меру трескучие, в меру тоскливые. И ни о чём. Чисто по-латышски мечтали о «светлом будущем», которое не случилось и ругали власть. Латыши всегда ругают власть, как и русские.

А вообще Алдис Гобземс — парень довольно харизматичный, ядрёный, красивый, с брутальной щетинкой на лице. Девушкам нравится. Ему бы, как Зеленскому, снять свой сериал «Слуга народа» и запустить по латвийскому ТВ в прайм-тайм накануне следующих выборов. И создать бы свою личную партию. Возможно, стал бы президентом страны. Но не получится. В отличие от России и Украины и даже Америки выборы президента в Латвии — непрямые. Президента у нас выбирают сто уже выбранных народом депутатов Сейма. Потому президенты Латвии уже тридцать лет — «дамы/господа приятные во всех отношениях», устраивающие всех и никакие. Гобземса они не выберут. Слишком красив.
А партию — да, создать вполне может. Пройдёт на волне личного обаяния с семью-девятью депутатами в следующий Сейм. Из ста.

— Тут латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией требует возобновить уголовное дело о некоем «незаконном прослушивающем устройстве», которое якобы в прошлом году нашли в кабинете экс-мэра Риги Нила Ушакова. Латвийская прокуратура просит лишить его иммунитета. Почему Ушакова не хотят оставить в покое, ведь Ригу он уже сдал и опасности никакой для правящих больше не представляет?

— Не совсем так. Напомню предысторию. Русский мэр Риги Нил Ушаков правил городом десять лет. Два года назад его соратников по Рижской думе поймали на коррупции, проворовались. Полагаю, что и самого Нила прихватили за «живое». Иначе вряд ли бы стали делать обыски в его мэрском кабинете и у него дома. Так просто ведущих и популярнейших политиков страны не обыскивают. А далее, как я понимаю, ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Примерно такое: ты тихо уходишь с поста рижского мэра, а за это мы тебя пока не трогаем. Предложение Нил принял и тихо ушел. Тем более, что как раз подоспели выборы в Европарламент, куда он на остатках своей прежней популярности и прошёл. Сейчас он депутат Европарламента. В Латвии практически не светится.

Для чего спецслужбам нужно было это смешное дело о «незаконном прослушивающем устройстве»? За которое максимальное наказание — небольшой штраф? А это такой намёк: дело-то о коррупции мы на тебя пока закрыли, но МЫ ВСЁ ПОМНИМ! Нам ничего не стоит его возобновить. И если ты там в Европарламенте начнёшь какие-то телодвижения против «генеральной линии партии», начнёшь какую-нибудь прорусскую или, не дай Бог, пророссийскую деятельность, мы запросто вытащим из архива все твои коррупционные делишки. И тогда штрафом ты не отделаешься. Это — обычная практика всех спецслужб мира. Поймать политика на воровстве или там ещё на чём гаденьком, вроде педофилии, завести дело, хорошенько испугать и положить дело под сукно. А потом время от времени напоминать ему: не балуй! У нас все твои ходы записаны!

# Политика
По материалам: eadaily.com

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