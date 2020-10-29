К работе по сопровождению выпускников организаций для детей-сирот необходимо подключать НКО

Лидия Мартынова

На площадке Московского государственного психолого-педагогического университета прошёл VIII Всероссийский съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Съезд объединил делегатов из всех регионов России, руководителей профильных федеральных и региональных структур.

Центральной темой обсуждения на съезде были вопросы обеспечения социальной защищённости детей и подростков, сопровождения выпускников образовательных организаций, а также необходимости создания в субъектах Российской Федерации единой системы защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«По данным мониторинга, на 1 января 2020 года функционировало всего 1200 организаций для детей-сирот (1188 государственных и 12 негосударственных). За 2019 год количество организаций для детей-сирот сократилось на 9%, а количество детей в них – на 26%», – сообщила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

Однако она отметила, что во всех субъектах Федерации выявлена потребность в повышении профессиональных компетенций по вопросам психолого-педагогической реабилитации детей, подготовки их к самостоятельному проживанию после завершения пребывания в организации, составлению и реализации индивидуального плана развития и жизнеустройства каждого ребёнка, подготовки детей к передаче на воспитание в семью и реализации программ постинтернатного сопровождения.

«Социальная адаптация и подготовка воспитанников организаций к самостоятельной жизни должна стать одним из основных направлений деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К этой работе необходимо подключать негосударственные, общественные организации, активных граждан, волонтёров. Институт наставничества – это один из самых результативных механизмов адаптации выпускников», – подчеркнула она.

В ходе мероприятия был также проанализирован процесс устройства детей в семьи в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Участники съезда отметили, что в целом процесс устройства детей не был приостановлен.