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Как отпугнуть морковную муху? Безопасные средства и способы

Как отпугнуть морковную муху? Безопасные средства и способы

Погубить за короткое время грядку моркови способен маленький, но очень проворный вредитель – морковная муха. Атаковать овощ муха начинает еще весной, лишь только начинает прогреваться земля. Вредителю не страшны даже лютые морозы, и он хорошо зимует в земле.

Морковная муха откладывает яйца возле самых стеблей моркови, и уже спустя неделю появляются прожорливые личинки, которые питаются молодые корнеплодами. Следы «работы» этого насекомого можно увидеть сразу же – на корнеплодах остаются червоточины и отверстия, а ботва начинает сохнуть.

В начале лета морковная муха питается плодами и превращается в куколок, затем появляется второе поколение вредителя. Насекомое может зимовать не только в земле, но и в погребе.

Способы борьбы с морковной мухой

Первое, что необходимо сделать, чтобы уберечь урожай моркови – это посеять ее рядом с луком. Дело в том, что запах лука отпугивает морковную муху.

Также вредитель не переносит запаха бархатцев и календулы. Этими цветами можно не только защитить урожай моркови, но и украсить грядку.

Вредитель не может летать выше 80 см, и этим обязательно следует воспользоваться в борьбе с ним, чтобы защитить урожай без применения химии. Достаточно обтянуть грядку легким материалом, который пропускает воздух, но задерживает насекомых. Можно даже использовать старый тюль.


Народные средства борьбы – безопасно и эффективно

Если цель – вырастить урожай овощей, не применяя химию, стоит обратить внимание на народные средства борьбы с морковной мухой.

Можно использовать раствор нашатыря. Следует в 10 л воды растворить 1 ст. л. препарата и полить грядку в мае и в июле. Это средство не просто отпугнет вредителя, но и послужит азотсодержащим удобрением.

Можно использовать и соль. Следует в 10 л воды растворить 30 г соли и полить морковную грядку в начале июня, а затем в конце.

Но проще провести профилактику в самом начале роста растений. Во время прореживания всходов грядку следует опрыскать настоем луковой шелухи. Для приготовления настоя необходимо 800 г шелухи залить 10 л кипятка и оставить на двое суток. После этого настой процеживают и им опрыскивают всходы. Оставшийся жмых полезно разложить по грядке в междурядьях.

Отличные результаты дает опудривание всходов моркови табачной пылью или красным перцем, но это очень затратный способ.

Чтобы не дать этому вредителю ни единого шанса, обязательно надо соблюдать севооборот и высаживать морковь рядом с растениями, которые не переносит морковная лука.

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По материалам: planktons

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