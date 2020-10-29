Какие новые отели откроются в Анапе

Влада Некрасова

В Анапе может появиться отель Rixos. Где построят фешенебельную гостиницу, какие еще отельные новинки откроются на курорте, и вырастут ли цены на проживание в сезоне-2021, читайте только у нас.

RIXOS ПРИСМАТРИВАЕТСЯ К АНАПЕ

В Анапу может прийти международная гостиничная сеть Rixos. Как рассказал «Вестнику АТОР» и. о. начальника управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Анапы Максим Сердюк, проект будущего отеля Rixos находится в предварительной стадии. Ожидается, что новый пятизвездочный объект построят в начале Пионерского проспекта. Гостиница будет располагаться на первой береговой линии.

Напомним, что пока единственный объект сети Rixos в России открыт на курорте Красная Поляна. Всего отели цепочки работают в 7 странах мира; больше всего их в Турции (11).

Как отметил г-н Сердюк, курорт ведет планомерную работу по привлечению крупных отельных цепочек.

«Наша основная задача – завести в Анапу несколько сетевых отелей. Мы прорабатываем вопрос не только о строительстве хороших отелей категории 5 и 4*, но и качественных отелей 3*», –подчеркнул Максим Сердюк.

По его словам, несмотря на сложное начало сезона, курортная индустрия Анапы хорошо отработала летние месяцы. Погода помогла высокой загрузке объектов в сентябре и октябре, что позволило отельерам отыграть часть потерь из-за позднего старта сезона. В межсезонье на курорте ждут туристов на санаторно-курортное лечение.

В 2019 году Анапа приняла 4,8 млн туристов. За первые 9 месяцев 2020 года турпоток на курорт составил 2,3 млн человек. Как подчеркнул г-н Сердюк, достижение более чем двухмиллионного показателя по количеству туристов – «это лучшее, что могло быть в условиях коронавируса» для туристической отрасли Анапы.

В ВИТЯЗЕВО ЛЕТОМ 2021 ГОДА ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ ОТЕЛЬ 5*

В 2021 году в структуре курорта Miracleon (Витязево, отели Beton Brut, Moreleto, Fioleto, Дача del Sol, детский лагерь «Жемчужина России») заработает новый отель 5*, предлагающий отдых по концепции «Ультра все включено».

Семейный отель Great Eight 5* на 360 номеров на первой линии откроется 15 мая 2021 года. Его концепция – просторные номера, необычные детские площадки, услуги SPA для всей семьи, включая самых маленьких гостей. Объект будет работать круглогодично. По словам представителей Miracleon, стоимость стандартного номера в июне будет начинаться от 20 тыс. р. Контрактинг на сезон-2021 уже открыт.

К лету-2021 благоустроят и спуск к морю для постояльцев отеля Beton Brut: шаттл, маршрут которого пройдет уже исключительно по территории курорта Miracleon, довезет отдыхающих практически до моря. Остановка будет у аллеи (250 м. от моря), где можно будет взять велосипед или самокат, или спустится к пляжу пешком.

КАКИЕ НОВЫЕ ОТЕЛИ ПОСТРОЯТ В АНАПЕ В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

В ближайшие несколько лет в структуре курорта Miracleon в Анапе появится еще несколько отелей. В 2024 году будет введен в эксплуатацию отель FЮNF 5* на 200 номеров.

Это будет отель формата «инвизибл»: ландшафт и зонирование на территории отеля продумывается таким образом, чтобы любой гость при желании мог уединиться. Так, предусмотрены отдельно стоящие рестораны, а для желающих полной тишины – отдельные бунгало (их будет 9) со своим бассейном. Для приезжающих с животными будут отдельные апартаменты.

Территориально FЮNF 5* разместится рядом с санаторием «Жемчужина России» (но новый отель будет ближе к морю).

«Сердцем» курорта Miracleon станет город Mira. В рамках этого проекта построят 9 отелей городского типа, объединенных единой инфраструктурой (система бассейнов, парк развлечений, амфитеатр, собственная набережная, сеть ресторанов, прогулочная зона и пр.). Все активности будут доступны для проживающих на курорте Miracleon.

ОТЕЛЬ В БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ СТАНЕТ КРУГЛОГОДИЧНЫМ

ОтельAurum Family Resort & Spa 4* (ст. Благовещенская) откроет новый сезон 28 апреля 2021 года. Объект будет работать по концепции «Ультра все включено».

В меню будет, помимо обычного рациона, безглютеновое, вегетарианское и традиционное питание.

Со следующего сезона Aurum Family Resort&Spa 4* будет работать круглогодично.

В ЧЕМ ВЫГОДА РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ ЛЕТА-2021

По мнению представителей анапских отелей, с которыми пообщался «Вестник АТОР», повышение цен на сезон-2021 будет. Максимально оно составит 15-20% у самых популярных объектов на пиковые даты, в среднем же будет на уровне не менее 5-7%.

Как считают отельеры, сценарий сезона-2021 будет близок к сезону-2020: внутренние курорты России вновь будут активно востребованы, в том числе, будет спрос и на отдых в Анапе.

В условиях динамического ценообразования представители гостиничного сектора подчеркивают выгоду раннего бронирования: сейчас у туроператоров по акции РБ забронировать отдых на лето-2021 в Анапе можно со скидкой в 20-30%.